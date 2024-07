Napoli, per Osimhen e Kvara offerta choc del Psg: 200 milioni cash, lo scenario

I parigini bussano alla porta di De Laurentiis per le sue stelle: la richiesta per Osimhen, il veto su Kvara e la punta per la prossima stagione

Ricordate l’estate in cui il Psg portò in Ligue 1 sia Mbappé che Neymar? Ecco, potrebbe ripetersi, ma a cifre più basse. I parigini hanno perso Kylian senza guadagnarci nulla e ora sono intenzionati a mettere mano al portafoglio per rinforzare la rosa. Luis Enrique non ha più una squadra di sole prime donne e questo è un bene. Il processo di “normalizzazione” dello spogliatoio ha portato il club a vincere di nuovo in patria e a sfiorare la finale di Champions League, ormai una maledizione per i francesi. E il mirino di Campos è finito sulla Serie A, destinazione Napoli.

Il Psg ci prova per Osimhen e Kvara

A Parigi nelle ultime ore si parla anche un po’ di napoletano. La dirigenza ha un nome ben preciso in cima alla lista dei desideri e si tratta di Osimhen, in ritiro con la squadra a Dimaro. Per De Laurentiis è cedibile, ma solo alla cifra richiesta: 130 milioni di euro. Anche se il Psg sta tenendo d’occhio i conti, dopo qualche reclamo della Uefa, può arricchire le casse del presidente azzurro, pronto poi a investire. Ma la novità riguarda l’idea “pacchetto completo” saltata fuori dalla riunioni all’ombra della Torre Eiffel, con i campioni di Francia che vorrebbero inserire nell’affare anche Kvaratskhelia, alzando l’offerta a 200 milioni – come raccontato dal Corriere dello Sport. Ma sul georgiano Conte è stato categorico.

Napoli, il futuro di Kvara: Conte categorico

Se il sacrificio di Osimhen è accettabile, non si può dire lo stesso per Kvaratskhelia. Nella conferenza stampa di presentazione, Conte e il presidente del Napoli sono stati tassativi sul suo futuro: “Non si muove, rimane, non ci sono dubbi, sono stato categorico. Vi ho dato una notizia? No, l’ha data il presidente. Esalteremo le sue caratteristiche, dobbiamo assecondarle”. L’ex tecnico e giocatore della Juve vuole ripartire dal suo gioiello per plasmare il 3-5-2 o -3-4-3 in stile Chelsea o Tottenham.

Napoli, chi arriva se va via Osimhen?

La giostra degli attaccanti ancora non è stata attivata. L’Europeo ha ritardato la girandola, ma Osimhen potrebbe attaccare la spina. Qualora il nigeriano facesse le valigie e prendesse il volo per la Francia, il preferito per il Napoli sarebbe Lukaku. Il belga ha già lavorato con Conte e insieme all’Inter hanno vinto lo scudetto. Nonostante il flop nella manifestazione in Germania, il tecnico partenopeo non ha dubbi. La punta del Chelsea, dopo il prestito alla Roma, potrebbe quindi rimanere in Italia. E sui social sono spuntati anche i primi like al profilo degli azzurri. Non resta che attendere.