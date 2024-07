Napoli, Lee Kang-In la soluzione al caso Osimhen: dopo Kim tifosi pazzi per un altro coreano

Il Psg potrebbe sbloccare la trattativa per l’attaccante nigeriano inserendo nell’affare il cartellino del jolly di Luis Enrique: supporter azzurri in fibrillazione sui social

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La prospettiva di vedere un altro calciatore sudcoreano con la maglia del Napoli dopo Kim Minjae piace ai tifosi azzurri, soprattutto perché quel calciatore è Lee Kang-In, jolly offensivo che il Psg potrebbe inserire nella trattativa per Victor Osimhen.

Napoli, il Psg all’assalto di Osimhen

A lanciare la notizia è stata Sky Sport: il Psg ha cambiato marcia nella trattativa per Victor Osimhen, il club parigino è deciso a portare il nigeriano alla corte di Luis Enrique e ha intensificato i rapporti con l’agente dell’attaccante, che dopo aver sognato l’approdo in Premier League sarebbe pronto anche ad accettare di tornare a giocare nella Ligue 1. Il Psg non è però intenzionato a pagare per intero i 130 milioni di euro della clausola rescissoria: per convincere il Napoli, il club transalpino potrebbe inserire nella trattativa il cartellino di uno dei suoi campioni.

Napoli, Lee Kang-In nella trattativa col Psg per Osimhen

Il giocatore sacrificabile sarebbe appunto Lee Kang-In, 23enne nazionale sudcoreano messosi in luce nel Valencia – arrivò nel club spagnolo a 20 anni dall’Incheon Flyings, la squadra della sua città – e approdato l’estate scorsa al Psg per 22 milioni di euro. Lee Kang-In, che al Psg guadagna 2 milioni di euro l’anno, è un jolly offensivo che farebbe comodo al Napoli di Antonio Conte: è un trequartista dotato di ottima tecnica e soprattutto di un eccellente sinistro, ama giocare nei mezzi spazi – soprattutto a destra – ha nel lancio in verticale una delle sue armi migliori. Nella scorsa stagione Luis Enrique l’ha reso un co-titolare nel suo 4-3-3 (36 presenze complessive con 5 gol e 5 assist, di cui 24 dal 1’) schierandolo sia da esterno destro offensivo, sia da mezz’ala. Nel 3-4-2-1 di Conte, Lee troverebbe una posizione ideale nella coppia di trequartisti alle spalle del centravanti.

Napoli, i tifosi vogliono un altro coreano dopo Kim

Un’ipotesi, questa, che sembra piacere ai tifosi del Napoli. Dopo la notizia lanciata da Sky Sport, il web s’è affollato di commenti positivi riguardo al possibile arrivo di Lee in azzurro: d’altra parte l’unico sudcoreano che ha mai giocato con i partenopei, Kim Minjae, ha lasciato un ricordo ottimo tra i supporter azzurri. “Lee sarebbe un grande colpo per il Napoli”, il commento di Shinkansen su X. “La più grande giocata di Kim per il Napoli sarebbe quella di fare da traduttore a Lee e convincerlo a vestire l’azzurro”, aggiunge Frac999. “Lee è un giocatore che farebbe innamorare i tifosi del Napoli: classe pura”, il commento di Gianluca. “Se per Osimhen il Napoli riuscisse a prendere 90-100 milioni più Lee sarebbe tanta roba. Dopo Kim vorrei vederlo un altro coreano qui”, il parere di Vincenzo.