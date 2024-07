Mercato Napoli, Lukaku si avvicina a Conte grazie al Decreto Crescita: Osimhen-PSG, stallo nella trattativa

Grazie al Decreto Crescita, Lukaku si avvicina all'approdo al Napoli di Conte, che prima però deve cedere Osimhen, con la trattativa con il PSG che al momento sembrerebbe essere in stallo

Rassegnato a perdere Victor Osimhen, destinato a vestire la maglia del PSG la prossima stagione nonostante al momento la trattativa non ha fatto passi avanti, Antonio Conte vuole portare al Napoli il suo beniamino Romelu Lukaku, il cui arrivo potrebbe essere facilitato dal decreto crescita, nonostante l’abolizione del provvedimento a partire da inizio 2024.

Conte vuole Lukaku per il post Osimhen

Victor Osimhen è ormai un promesso sposo del Paris Saint Germain e il Napoli non vuole farsi cogliere impreparato all’addio del proprio centravanti, con Antonio Conte che come erede avrebbe scelto il suo pupillo Romelu Lukaku, con cui ha già vinto uno scudetto con l’Inter nel 2020/2021, valutato circa 30 milioni di euro dal Chelsea e a caccia di riscatto dopo un Europeo tutt’altro che convincente.

Assist dal decreto crescita

A favorire l’approdo di Lukaku alla corte di Conte potrebbe esserci il Decreto Crescita, ufficialmente abolito a inizio 2024, ma ancora utilizzabile da chi lo aveva sfruttato tra il 2019 e il 2023. Il Decreto Crescita permetterebbe al Napoli di risparmiare sullo stipendio lordo di Big Rom, che peserebbe solamente al 50% in termini fiscali. Insomma, un bell’assist per il club partenopeo.

Osimhen-PSG, nessuna novità. Anche Lindstrom in uscita

Prima di affondare il colpo per Lukaku, il Napoli deve però chiudere la cessione di Osimhen al PSG, che ha già un accordo da 14 milioni di euro a stagione con il calciatore. Al momento il club transalpino non sembra intenzionato ad andare oltre i 100 milioni di euro con offerta, con Aurelio de Laurentiis che invece chiederebbe i 130 milioni della clausola rescissoria, senza alcuna intenzione di fare sconti ai parigini, fatto che ha comportato uno stallo nella trattativa.

Un altro nome in uscita dal Napoli è quello di Jesper Lindtrom, che dopo una prima stagione deludente in azzurro, potrebbe subito cambiare aria e campionato trasferendosi – con ogni probabilità in prestito con obbligo di riscatto – all’Everton in Premier League.