Cagliari-Napoli, il volantino del club diffuso in città accende la polemica: bufera social

"Non una partita qualunque": l'iniziativa del club sardo in vista di Cagliari-Napoli infiamma i social. Scontro a distanza tra le due tifoserie, ma nel mirino finisce pure Giulini.

23-02-2024 10:32

Cagliari-Napoli è una sfida cruciale per entrambi i club. I padroni di casa per la salvezza, i partenopei per tentare la scalata Champions. La posta in palio è alta. Altissima. A testimonianza di ciò, nel capoluogo sardo sono stati affissi numerosi volantini con su scritto: “Non una partita qualunque”. Già, perché la sfida con gli azzurri è sempre molto sentita dai tifosi di casa.

Il Cagliari accende la sfida col Napoli: in città spuntano volantini

Sull’account Instagram ufficiale del Cagliari sono stati postati gli scatti di diversi volantini affissi in città con l’intenzione di caricare la tifoseria in vista del big match in programma domenica alle 15:00 all’Unipol Domus e molto importante in chiave salvezza. “Non una partita qualunque” si legge. E ancora: “Come un popolo, come una nazione”. Proprio il profilo Instagram del club sardo è diventato teatro dello scontro a distanza tra le due tifoserie, note per essere molto calde e appassionate.

Cagliari-Napoli è già iniziata sui social: che cosa sta succedendo

Il clima è già rovente. E lo dimostrano i numerosi commenti che riempiono i social. “Ma chi vi conosce, chi siete?” ribatte Umberto, sostenitore del Napoli, per sottolineare come la rivalità tra le due tifoserie sia sostanzialmente a senso unico. La ragione principale è da ricercare in un data ben precisa: il 15 giugno 1997, quando al San Paolo di Napoli si giocò lo spareggio salvezza tra il Cagliari e il Piacenza di Bortolo Mutti, che sarebbe di lì a breve approdato alle falde del Vesuvio, e i tifosi azzurri scelsero di sostenere il club emiliano.

“Non capisco tutta questa arroganza e rivalità, manco vi pensiamo, siamo campioni d’Italia, giochiamo col Barcellona” scrive Giorgio. “Vivo qui a Cagliari ma credetemi vi dovete curare. Da 12 anni io vedo solo tanta invidia. Vivete di invidie ogni giorno” rincara Michele, a cui risponde Daniel: “Gente che sputa nel piatto dove sta mangiando non ne vogliamo”. E anche un altro utente: “Ho proprio la lista di cose che potrei invidiare a un napoletano…”.

Non solo rivalità col Napoli: i tifosi del Cagliari attaccano la società

L’iniziativa del club non ha sortito gli effetti sperati. Già, perché i tifosi del Cagliari pretendono soprattutto risultati sul campo. “Non una partita qualunque: era vero prima del 2014… Giulini vattene” commenta un tifoso rossoblù. “Ma piantatela, che poi ci asfaltano come sempre” scrive Marco. “Noi cuore e voce li mettiamo ogni volta, sta a voi buttare in campo grinta e voglia di vincere!” aggiunge Ale. “Dite a Giulini che il marketing senza prodotto alla lunga è inutile, talvolta dannoso” chiosa Fabio.