Mondiale per club, il Napoli tallona la Juventus: tifosi bianconeri furiosi, dubbi sul gol di Osimhen al Barcellona

Il pareggio contro i catalani tiene vive le speranze di sorpasso degli azzurri nel ranking che qualifica alla nuova competizione: alcuni juventini gridano al complotto per la rete del nigeriano

22-02-2024 11:54

Il gol segnato ieri sera da Victor Osimhen contro il Barcellona non tiene viva solo la speranza del Napoli di approdare ai quarti di Champions League, ma anche di sorpassare la Juventus nel ranking che qualifica al nuovo Mondiale per club: alcuni tifosi bianconeri gridano al complotto per il mancato annullamento della rete del nigeriano.

Mondiale per club, il Napoli può ancora scavalcare la Juventus

Il pari ottenuto contro il Barcellona ha restituito un po’ di fiducia al Napoli, tenendo in corsa gli azzurri non solo per la qualificazione ai quarti di Champions League, ma anche per quella al prossimo Mondiale per club. Gli azzurri, ora a 42 punti nel ranking che assegna gli ultimi 8 posti nella competizione, sono i primi inseguitori della Juventus, che ad oggi sarebbe l’ultima squadra a qualificarsi per il Mondiale con 47 punti. Con una vittoria a Barcellona nella gara di ritorno degli ottavi e un altro successo nei quarti (o due pareggi), il Napoli scavalcherebbe infatti la Juventus, soffiandole il posto al Mondiale per club (e gli introiti che ne derivano). In caso di pareggio a Barcellona (e superamento del turno ai rigori), il Napoli dovrebbe invece approdare in semifinale di Champions per ottenere il ticket per il Mondiale.

Napoli, i dubbi sul gol di Osimhen al Barcellona

Se il Napoli può ancora sperare è principalmente per merito di Victor Osimhen: dopo due mesi di assenza in maglia azzurra il nigeriano non ha di certo offerto la sua miglior prestazione, ma al momento giusto s’è fatto trovare pronto, siglando la rete dell’1-1 dopo aver resistito alla carica del blaugrana Iñigo Martinez. La stampa catalana ha avanzato dubbi sul gol di Osimhen, affermando che il nigeriano avesse compiuto fallo prima di calciare in porta: una tesi sostenuta anche da una parte della tifoseria della Juventus.

Juventus, per i tifosi un complotto dietro l’1-1 di Osimhen al Barça

Secondo diversi tifosi della Juventus sui social network, infatti, dietro la convalida del gol di Osimhen al Barcellona da parte dell’arbitro tedesco Zwayer ci sarebbe l’Uefa, determinata a penalizzare ancora la squadra bianconera dopo lo scoppio del caso Superlega e l’esclusione dalle competizioni internazionali della stagione in corso per le plusvalenze fittizie.

“La Uefa e Ceferin stanno facendo di tutto per non mandare la Juve al Mondiale per club. È fallo o no questo di Osimhen nell’azione del gol del 1-1???”, scrive su X Santoji. “Beh se passasse il Napoli Ceferin eliminerebbe dal Mondiale in un colpo solo sia Barça che Juve…”, sottolinea Fantajuve. Ma tra gli tifosi c’è anche chi se la prende con la Juventus stessa, come Eugenio: “Siamo ridotti a guardare in casa del Napoli a causa si della penalizzazione di maggio scorso… ma soprattutto perché nell’ultimo girone di Champions abbiamo fatto 3 punti. Se avessimo fatto il nostro dovere per il Napoli non ci sarebbe stata alcuna possibilità”.