Napoli-Barcellona, moviola: il rigore dubbio e la mancata espulsione

La prova dell’arbitro Zwayer al Maradona nell’andata dei playoff di Champions analizzata ai raggi X dall’esperto di Prime Giampaolo Calvarese

22-02-2024 06:05

Agente immobiliare nato a Berlino il 19 maggio 1891, l’arbitro Felix Zwayer, designato dall’Uefa per l’andata degli ottavi di Champions tra Napoli e Barcellona, nel 2005 è stato squalificato per 6 mesi in qualità di assistente dell’arbitro Hoyzer dopo aver ammesso di essere stato coinvolto nella combine in una gara di un campionato minore di Germania. Nel 2009 Zwayer ha iniziato ad arbitrare in Bundesliga e dal 2012 è stato nominato internazionale. In Champions League vanta una discreta esperienza. Arbitro abbastanza autoritario al punto da non aver necessità di ricorrere troppo ai cartellini per gestire una gara. Non è molto predisposto al dialogo con i calciatori e tende ad evitare l’aiuto del VAR anche se non è immune da errori a volte clamorosi ma come se l’è cavata ieri al Maradona?

I precedenti di Zwayer col Napoli

Erano tre i precedenti in Europa di Zwayer con il Napoli, il tedesco aveva diretto il 4-2 all’Ajax nell’ottobre del 2022 e in precedenza Shaktar Donetsk-Napoli 2-1 del 13 settembre 2017 e PSG-Napoli 2-2 del 24 ottobre del 2018.

Zwayer ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Lupp e Kempter, con IV uomo Jablonski, Dankert al Var e Storks all’Avar l’arbitro ha ammonito tre giocatori, nessuno della squadra di Calzona: De Jong, Martinez, Christensen (B)

Napoli-Barcellona, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 17’ proteste di Yamal per un presunto fallo di mano da parte di Olivera al limite dell’area: braccio attaccato al corpo e distanza ravvicinata (tra l’altro era fuori area), giusto far proseguire. Al 75’ proteste del Barcellona sul gol del pari azzurro ma il movimento e la posizione di Osimhen sono lecite, anticipa legalmente il difensore nel corpo a corpo. Gli errori dell’arbitro sono solo sui cartellini: ne mancano almeno tre tra cui uno per Christensen che pertanto sarebbe stato espulso.

Per Calvarese non c’è il rigore per il Barcellona

A fare chiarezza è l’ex arbitro Giampaolo Calvarese che a Prime Video, commenta la decisione dell’arbitro tedesco Zwayer di non assegnare il rigore al Barcellona per un presunto fallo di mano di Olivera nell’area azzurra su tiro di Yamal: “L’arbitro ha fatto bene a non assegnare il rigore perché il movimento delle braccia di Olivera è naturale e sono anche attaccate al corpo”. Nel complesso prova non del tutto convincente di Zwayer in Napoli-Barcellona.