Monza-Inter, moviola: Pairetto stroncato da Marelli e Cesari, ecco perché

La prova dell’arbitro nel posticipo serale di A analizzata ai raggi X dagli esperti di Dazn e Mediaset, il fischietto piemontese ne ha ammoniti tre

Arbitro dal 1999, Pairetto – la scelta per Napoli-Bologna – è figlio d’arte ed ha avuto una rapida ascesa nel mondo arbitrale arrivando negli organici nazionali già dopo solo 6 anni di tessera, venendo inquadrato alla CAI nel 2006. Ogni 3 anni, effettua i passaggi di categoria arrivando in CAN/B nel 2012. Nel 2016 viene inserito nell’organico CAN/A (oggi organico CAN) fino al raggiungimento di arbitro internazionale nel 2021. In stagione ha debuttato in Napoli-Bologna ma come se l’è cavata ieri il fischietto di Pinerolo?

I precedenti di Pairetto con Monza e Inter

Una gara dell’Inter arbitrata da Pairetto la scorsa stagione: quella vincente a Bologna per 1-0 con gol di Bisseck, disputata il 9 marzo 2024. Meno fortunato il precedente nella stagione 2022-23, con la sconfitta casalinga proprio contro il Monza per 1-0 il 15 aprile 2023. In totale su 11 precedenti 8 vittorie nerazzurre, 1 pari e 2 ko. Undici gli incroci col Monza con un bilancio di 2 vittorie, 6 pari e 3 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Palermo e Yoshikawa con Marcenaro IV uomo, Aureliano al Var e Fabbri all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Dumfries (I), Mota (M), Pavard (I)

Monza-Inter, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 61′ ammonito Dumfries, per un battibecco con il direttore di Gara. All’85’ ammonito Dani Mota per un fallo duro su Pavard, situazione ribaltata al 94′: giallo a Pavard per un fallo su Dani Mota ma è proprio questo episodio che scatena il caos. Nell’ultimo dei 4′ di recupero Pairetto per ammonire il francese ferma Pessina ormai lanciato senza avversari davanti verso la porta di Sommer, senza concedere il vantaggio. Vane le proteste dei brianzoli: Monza-Inter finisce 1-1.

Per Marelli errore grave di Pairetto

A fare chiarezza è Luca Marelli. Il talent arbitrale di Dazn dice: “È un errore piuttosto grave. C’è un fallo evidente su Dany Mota, Pairetto in un primo momento lascia correre, poi interrompe il gioco perché il pallone stava arrivando a Pessina, che si stava trovando solo davanti a Sommer. È un errore da macchia, soprattutto per un arbitro con la sua esperienza, è stato un fischio di precipitazione. Doveva aspettare, se non si fosse concretizzata l’azione sarebbe poi potuto tornare sui suoi passi fischiando il fallo”.

Anche Cesari boccia l’arbitro

Su Canale 5 anche Graziano Cesari rimprovera Pairetto: «Pairetto frettoloso e indeciso in certe situazioni. Comincio alla fine, siamo nel recupero: posso dire che un arbitro giovane possa fischiare, ma non Pairetto. Fischia quando il pallone arriva a Pessina, che è libero per andare a concludere. Direi che è una norma del vantaggio mangiata. Faccio vedere che sono un arbitro internazionale e di classe: lascio continuare l’azione. Lui poi si scusa, perché il vantaggio è una norma non una regola, quindi a discrezionalità dell’arbitro».