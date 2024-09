L'Inter si salva dalla figuraccia a Monza, è bufera su Inzaghi per le scelte e su Pairetto per un errore grave

Monza-Inter, tifosi nerazzurri inviperiti col tecnico per i tanti cambi nell'undici titolare e per le sostituzioni. Ma è polemica anche per un fischio dell'arbitro nel finale.

Solo un punto per l’Inter a Monza. La squadra nerazzurra ha evitato in extremis la sconfitta nel derby sul campo dei brianzoli, grazie a una rete di Dumfries nel finale che ha pareggiato quella messa a segno, una manciata di minuti prima, da Dany Mota. Prestazione al di sotto delle aspettative quella dei campioni d’Italia e inevitabile “bufera” provocata dalle scelte di Inzaghi. Per molti tifosi nerazzurri il tecnico ha sbagliato la formazione iniziale, facendo troppo turnover, e ha toppato pure i cambi in corsa: nel finale l’Inter ha chiuso con Correa e Arnautovic simultaneamente in campo. Ma ce n’è anche per Pairetto, l’arbitro. Attaccato stavolta dai tifosi del Monza (e da quelli delle altre big che “gufavano” i nerazzurri) per un errore grave nel finale.

Inzaghi contestato per la formazione iniziale e i cambi

Cominciamo dalle critiche a Inzaghi. Tantissimi i commenti al veleno sui social nei confronti dell’allenatore. “Il nostro caro mister colpisce ancora…. Va bene Lautaro sotto tono… Thuram non sempre preciso…. Turn over da film dell’orrore…. Ma addirittura mi metti contemporaneamente quelle due mega galattiche PIPPE di Correa e Arnautovic…“. E ancora: “Poco ritmo, scarsa precisione nei passaggi e nelle conclusioni, formazione iniziale e successivi cambi alquanto discutibili”. Non è finita: “Il signor Inzaghi non ha capito che Topolino è finito e che deve partire con Darmian e De Vrij… e che nessun giocatore potrà sostituire Hakan e Barella… Abbiamo chiuso la partita con Correa e Arnautovic”.

Inter, in tanti difendono il tecnico dopo il pari di Monza

Ma c’è anche una fetta consistente della tifoseria che difende il tecnico. “Questa squadra ha dimostrato ancora una volta che non sopporta quattro cambi della formazione titolare”, scrive un tifoso “giustificando” il turnover dell’allenatore. “Inzaghi voleva Hermoso e i morti di fame del fondo non glielo hanno comprato, vogliono i giovani”, un altro parere improntato all’ironia e al sarcasmo. In tanti invitano al buon senso: “Tutti gli intenditori di calcio, dico: non rompere i cabasisi quando Frattesi e Aslani non giocano dal primo minuto”. E ancora: “Tutti sti fenomeni da tastiera… Inzaghi non capisce, Inzaghi sbaglia, io l’avevo detto…..ecc. però quando vinciamo non vi vedo scrivere che l’allenatore è una pippa o cose del genere”.

Monza-Inter, Marelli: “Errore che non t’aspetti da Pairetto”

Non solo Inzaghi. Polemiche sul web per il fischio intempestivo di Pairetto nelle ultimissime battute di gara, con Pessina pronto a calciare un “rigore in movimento” e fermato perché l’arbitro non aveva concesso vantaggio, assegnando una punizione dal limite per il Monza. Per il talent arbitrale di DAZN, Luca Marelli, si è trattato di un errore chiaro ed evidente: “C’è un fallo su Dany Mota, Pairetto inizialmente lascia correre, poi da un contrasto Zielinski-Bondo la palla schizza verso Pessina che sarebbe andato in porta. Inutile girarci troppo intorno, si è trattato di un errore di precipitazione. Un errore che non ti aspetti da un arbitro esperto come Pairetto“.