Mercato last minute: la Juve presta Djalò al Porto, la Roma firma Hermoso, saluta Smalling e non molla Hummels

Ultimi giorni di trattative, in alcune leghe sono ancora possibili affari: i bianconeri si liberano di un esubero, rimangono da piazzare Kostic e Arthur. Giallorossi scatenati.

Mercato finito? Non ancora. Non per tutti. In alcuni campionati la deadline per la conclusione della finestra estiva non è scaduta, infatti, alla mezzanotte del 30 agosto come in Italia, in Inghilterra e nelle altre leghe top. In Portogallo, ad esempio, la chiusura delle trattative era fissata per la mezzanotte del 2 settembre, così come per l’Arabia Saudita. In Turchia addirittura al 13 settembre. E questo ha consentito la definizione di alcuni affari last minute, in entrata e in uscita, riguardanti alcune big della Serie A. Senza dimenticare gli svincolati, per i quali non ci sono ancora scadenze o ultimatum: basta raggiungere l’accordo col diretto interessato, firmare il contratto e depositarlo.

Juve, Djalò ceduto in prestito al Porto: i dettagli

La Juventus, ad esempio, ha approfittato di questa sorta di overtime del mercato per provare a piazzare alcuni esuberi. In un caso c’è riuscita. Djalò, uno dei colpi-flop di Giuntoli nell’ultima finestra di mercato invernale, è stato ceduto in prestito al Porto: il club bianconero contribuirà al pagamento dell’ingaggio. Costato 3,6 milioni di euro a gennaio, prodotto del vivaio dello Sporting, una toccata e fuga nel 2019 al Milan prima della lunga esperienza al Lille, Djalò – classe 2000 – fa dunque ritorno nel campionato portoghese dopo alcune stagioni. In bianconero ha giocato appena 16 minuti nell’ultima del campionato 2023-24 contro il Monza, sotto la breve parentesi Montero.

Kostic e Arthur in esubero: rimane solo la Turchia

Per altri due esuberi, invece, non c’è stato (ancora) niente da fare. Kostic, dopo un lungo tira e molla e nonostante una cauta apertura in extremis, ha detto di no al trasferimento in Arabia Saudita. Stessa sorte per Arthur, che pure la Juve ha messo in lista di sbarco da settimane, senza riuscire a trovare acquirenti e neppure estimatori a cui mollarlo in prestito. Le ultime speranze di sfoltire la rosa sono riposte nel campionato turco: pare che qualche big di Istanbul possa essere interessata sia a lui sia a Kostic. Intanto i tifosi del Galatasaray sono in delirio per l’arrivo, sempre in prestito, di Osimhen.

Roma: via Smalling, ecco Hermoso (e Hummels?)

Attivissima in questo prolungamento del mercato pure la Roma. Il club giallorosso ha ufficializzato l’ingaggio di Mario Hermoso, svincolato dall’Atletico e già a Trigoria, dove ha sostenuto il primo allenamento. Ceduti in Arabia Saudita, invece, Chris Smalling e Joao Costa. Particolarmente toccante l’addio al difensore inglese, che ha ricambiato con un altrettanto emozionante messaggio di commiato:

L’addio a Smalling potrebbe sbloccare l’altra trattativa che tiene sulle spine i sostenitori giallorossi, legata a un altro esperto difensore svincolatosi lo scorso 30 giugno dal Borussia Dortmund: Mats Hummels. Un altro possibile rinforzo in termini di classe ed esperienza per Daniele De Rossi, dopo le tribolazioni legate al discusso mancato arrivo di Kevin Danso e al prestito dello stesso Djalò respinto con decisione.