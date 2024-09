Napoli, con Osimhen al Galatasaray Kvaratskhelia verso il rinnovo: alla fine vince sempre De Laurentiis

Il nigeriano prolungherà di un anno il suo contratto e poi andrà in prestito al club turco, che pagherà per intero l’ingaggio di questa stagione. Il georgiano verso il sì fino al 2029

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Napoli ha risolto il caso Osimhen e ora è vicino anche al rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia: chiuso l’affare col Galatasaray per il prestito del centravanti nigeriano, finito fuori rosa, con il club turco che pagherà l’ingaggio dell’attaccante. E nella stessa giornata il Napoli compie un passo decisivo nella trattativa per il rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia: Aurelio De Laurentiis è vicinissimo ad una doppia vittoria.

Napoli, Osimhen verso il prestito al Galatasaray

Tutto fatto col Galatasaray: il club turco, che cercava un centravanti dopo l’infortunio occorso a Mauro Icardi, ha avviato e concluso in poche ore una trattativa col Napoli per il prestito di Victor Osimhen, il bomber da 10 milioni di ingaggio annui finito fuori rosa dopo aver rifiutato il trasferimento al Chelsea venerdì scorso, nell’ultimo giorno del calciomercato italiano. Quello turco resterà aperto fino al 13 settembre, ma al d.s. del Napoli Giovanni Manna sono bastate poche ore per definire l’affare.

Napoli, il Galatasaray pagherà l’ingaggio di Osimhen

Il Napoli vince su tutta la linea. Nell’ultimo giorno di mercato Aurelio De Laurentiis aveva preferito impartire una lezione di fermezza ad Osimhen e al suo agente Roberto Calenda, rifiutando l’offerta dell’Al Ahli, che aveva sì accontentato il giocatore ma si era fermato a un’offerta da 65 milioni di euro per il suo cartellino, più bassa di quella del Chelsea che, invece, il Napoli aveva accettato. Una scelta di principio, che però avrebbe costretto il Napoli a pagare un ingaggio da 10 milioni di euro a Osimhen, un giocatore nei fatti fuori rosa (e fuori dalla lista della serie A del club). Oggi, però, è arrivata la soluzione del caso: il prestito secco al Galatasaray, che pagherà l’intero ingaggio del centravanti nigeriano per la stagione 2024/25.

Napoli, Osimhen prolunga il contratto prima del Galatasaray

Osimhen non solo ha già accettato il trasferimento in Turchia – eviterà così di restare fermo almeno fino a gennaio – ma avrebbe anche detto di sì ad un prolungamento del contratto col Napoli: la scadenza verrà portata da giugno 2026 a giugno 2027, in modo tale che, a fine stagione Osimhen non si ritrovi in scadenza e il suo cartellino finisca per svalutarsi. Insomma, la soluzione turca rappresenta una vittoria su tutta la linea per De Laurentiis, almeno per ora.

Napoli, Kvaratskhelia più vicino al rinnovo di contratto

Ma le buone notizie per il Napoli non sono finite. Nella giornata di oggi, infatti, il Mattino ha annunciato la svolta nella trattativa per il rinnovo di contratto di Kvicha Kvaratskhelia: il giocatore e il suo entourage avrebbero infatti accolto con favore la proposta del Napoli, che ha messo sul piatto un nuovo contratto fino al 2029 con opzione per il 2030 con ingaggio da 5,5 milioni di euro annui più 1,5 di bonus. Un contratto che ad oggi renderebbe Kvaratskhelia il giocatore più pagato del Napoli dopo Romelu Lukaku.