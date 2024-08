Osimhen spaccaNapoli: lite furiosa col club azzurro, gli scenari per il bomber

Sfumato il Chelsea resta una flebile speranza per il mercato arabo che chiude lunedì: il rischio è che il nigeriano resti a Napoli fuori rosa

Si è chiuso con il giallo Osimhen il mercato estivo. Per 5 milioni il matrimonio tra il bomber e l’Arabia è saltato. Dopo un braccio di ferro estenuante tra il presidente Aurelio De Laurentiis e gli arabi, il nigeriano ha perso (almeno per ora) la possibilità di trasferirsi al club di Jeddah: l’attaccante aveva trovato un accordo con l’Al Ahli per un contratto quadriennale da 140 milioni di euro complessivi, mentre il Napoli avrebbe incassato circa 65 milioni e non 70 come richiesto. A quel punto il Chelsea è intervenuto in extremis, trovando anche un accordo con il Napoli, ma proponendo ad Osimhen un contratto da soli 6 milioni di euro, rifiutato. Ore caldissime ieri notte, con l’ira furiosa del calciatore. Il Corriere della Sera scrive di una discussione feroce con i dirigenti del Napoli.

Osimhen-Napoli, il motivo del mancato addio

Osimhen guadagna 11 milioni di euro ma è fuori dal progetto Napoli. L’ultima offerta dell’Al Ahli, pari a 65 milioni, è stata rifiutata da Aurelio De Laurentiis, lasciando l’attaccante in una ‘prigione dorata’. Anche il Chelsea non è riuscito a prendere il calciatore a causa del salary-cap che impedisce al club inglese di poter sforare il tetto massimo nel monte ingaggi.

Il rapporto tra il Napoli ed Osimhen sembra essersi deteriorato a tal punto che i prossimi due anni potrebbero trascorrere “da separati in casa“, una situazione che nessuno desidera.

Osimhen, fortissima discussione con il Napoli

Al termine del calciomercato, la reazione di Osimhen è stata furiosa ed è culminata con una feroce discussione con i dirigenti del club. Il nigeriano avrebbe inviato un messaggio alla società dicendo che da ora in poi non vuole mai più giocare con il Napoli. Il club partenopeo, ora, si trova in una situazione di forte tensione, con il giocatore che addirittura potrebbe essere costretto dal club a giocare nella squadra Primavera.

Osimhen: possibili sbocchi futuri

Con il mercato chiuso nei principali campionati europei, le possibilità di una cessione sembrano ridursi. Tuttavia, alcune leghe, tra cui Turchia e Arabia Saudita, mantengono aperte le trattative fino al 2 di settembre, lasciando aperta una speranza per una possibile risoluzione del caso. Intanto, l’Al Ahli ha da poche ore ufficializzato l’acquisto del suo nuovo attaccante Ivan Toney, preso dal Brentford a 40 milioni di sterline.

Clicca qui per altri aggiornamenti su Victor Osimhen