Calciomercato, stop alle trattative: Saelemaekers alla Roma, Abraham al Milan, McTominay e Gilmour al Napoli. E Osimhen rimane

L'attaccante nigeriano nel limbo: saltata la trattativa con l'Al-Ahli, resta da separato in casa ma c'è tempo fino a lunedì. Palacios all'Inter, Bove dalla Roma alla Fiorentina che prende anche Gosens, Casale al Bologna

Solita corsa contro il tempo per le ultimissime trattative di calciomercato. L’hotel Sheraton si trasforma in una sorta di girone infernale, in cui il tempo (risparmiato) può fare la differenza tra un contratto saltato ed una trattativa conclusa. Vediamo nel dettaglio tutti gli affari conclusi nelle ultime ore dalle squadre di Serie A.

Napoli, ecco McTominay e Gilmour

Giornata lunga in casa Napoli, che ha accolto il suo sesto acquisto estivo proprio nell’ultimo giorno di mercato. Ed è un nome che in questi giorni fa sognare i tifosi: Scott McTominay è un nuovo calciatore del Napoli. Ad annunciarlo il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, con il solito tweet: “Benvenuto Scott!”. Il centrocampista scozzese, prelevato dal Manchester United, a differenza di quanto accade solitamente con gli arrivi a Roma è stato invece accolto ieri da centinaia di tifosi all’interno e all’esterno dell’aeroporto di Capodichino e questa mattina s’è sottoposto alle visite mediche alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Il club campano ha acquistato anche Billy Gilmour, che seguiva da tempo. Il centrocampista classe 2001, al netto delle visite mediche che per mancanza di tempo ha svolto in Inghilterra, arriva dal Brighton in cambio di 14 milioni.

Napoli, Osimhen separato in casa

Resta invece la grana-Osimhen, che è in un limbo: aveva trovato l’accordo con l’Al-Ahli (quadriennale a 40 milioni l’anno), De Laurentiis ha rifiutato l’offerta da 80+bonus pretendendone 85 di parte fissa. Gli arabi hanno virato su Toney: il Chelsea si è rifatto sotto per il nigeriano, al quale però offrirebbero “solo” 4 milioni+bonus (basati su qualificazione in Champions e presenze), mentre per il cartellino non ci sarebbero problemi. Per ora Osimhen rimane a Napoli, probabilmente fuori rosa: c’è tempo fino a lunedì 2 settembre per formalizzare il suo passaggio all’Al-Ahli.

Roma-Milan, doppio binario Saelemaekers-Abraham

Alexis Saelemaekers è un nuovo calciatore della Roma. Il giocatore arriva in prestito dal Milan. Oltre che nel club rossonero, ha militato anche con l’Anderlecht e il Bologna. In giallorosso vestirà la maglia numero 56, sarà il quarto calciatore belga nella storia del club. “Benvenuto a Roma, Alexis”, scrive la Roma. E in serata Il Milan ha depositato il contratto di Tammy Abraham che arriva a titolo temporaneo dalla Roma: prestito oneroso da 1,5 milioni. I giallorossi hanno ufficializzato l’acquisto di Manu Konè che arriva dal Borussia M. a titolo definitivo per 15 milioni di euro.

Roma, né Danso né Djalo

Giornata agitata in casa Roma per quanto riguarda il difensore. Niente Djalo per la Roma. Dopo le visite mediche effettuate nessun accordo con il difensore che è pronto a rientrare alla Juventus: i giallorossi avevano già fatto saltare l’accordo con Danso, che a quanto pare non ha superato le visite mediche, ed hanno tenuto in stand-by il difensore in arrivo dei bianconeri in attesa di monitorare il mercato dei centrali. Hummels ed Hermoso, entrambi svincolati, potrebbero rappresentare una opzione nei prossimi giorni, in particolare se Smalling dovesse andare in Arabia.

Juventus: niente Sancho, via Nonge e De Sciglio

Filip Kostic ha deciso di restare alla Juventus. È pronto a lavorare sodo per cercare di convincere Thiago Motta a dargli una possibilità. Il serbo ha rifiutato le offerte di Southampton e Al-Ahli. I bianconeri stavano lavorando per venderlo in Turchia, ma il giocatore ha appena annunciato la sua decisione al club. In mattinata si era invece diffusa la notizia dell’abbandono della trattativa per Sancho, causa richieste troppo esose dello United: il calciatore andrà al Chelsea. In giornata i bianconeri hanno salutato Mattia De Sciglio, in prestito secco all’Empoli, e Joseph Nonge, in prestito al Troyes in Francia.

Bologna, arriva Casale dalla Lazio

Nicolò Casale lascia la Lazio e si trasferisce al Bologna. A renderlo noto è la società biancoceleste in un comunicato nel quale specifica di “aver ceduto temporaneamente, con diritto di opzione, per una stagione sportiva, il contratto sportivo del calciatore”, alla società rossoblù. Il Bologna, a sua volta, avrà l’obbligo di trasformare la cessione da temporanea a definitiva al verificarsi di determinate condizioni sportive. La Lazio dal canto suo ha annunciato l’arrivo del 30enne difensore francese Samuel Gigot dal Marsiglia: prestito con obbligo al maturare di determinate condizioni.

Palacios è un giocatore dell’Inter

Tiago Tomas Palacios è un nuovo giocatore dell’Inter. Lo ufficializza il club nerazzurro in una nota. Dopo una lunga attesa, dunque, nell’ultima giornata di calciomercato arriva la firma del difensore argentino classe 2003 che approva all’Inter a titolo definitivo dall’Independiente Rivadavia.

Fiorentina, ecco Moreno e Cataldi

La Fiorentina ha acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matias Augustin Moreno dal Club Atletico Belgrano. Lo scrive il club. “Moreno, nato il 24 settembre 2003, a La Docta (Argentina), dopo essere cresciuto nel settore giovanile della squadra di Cordoba, ha esordito in Prima Squadra disputando, già, 35 partite con la maglia del Belgrano”. In viola anche l’ex Lazio Danilo Cataldi. L’annuncio ufficiale del trasferimento del centrocampista è arrivato con un post X del club viola. “Danilo è viola” si legge nel post. Trasferimento a titolo temporaneo con opzione di acquisto.

In viola anche Bove e Gosens

Arrivato in giornata anche Eduardo Bove dalla Roma: prestito a 1.5 milioni di euro più 10.5 di diritto che diventa obbligo in caso del 60% di partite giocate. In serata chiusa la trattativa anche per Robin Gosens, che torna in serie A: prestito oneroso dall’Union Berlino da 750mila euro con diritto di riscatto fissato a sette milioni di euro che può diventare obbligo dovesse il calciatore giocare il 50% delle partite.

Lecce, scambio Hasa-Faticanti con la Juventus

Due movimenti in casa Lecce. Attraverso una breve nota diffusa sui propri canali, il club ufficializza l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione, del calciatore Kevin Bonifazi proveniente dal Bologna. Il difensore classe ’96 indosserà la maglia numero 21. Sempre in casa Lecce preso il centrocampista classe 2004 Luis Hasa. Proveniente dalla Juventus, la scorsa stagione con la maglia della Juventus Next Gen in Lega Pro, arriverebbe ai giallorossi a titolo definitivo. Contestualmente la società giallorossa ha ceduto a titolo temporaneo con opzione il centrocampista Giacomo Faticanti alla Juventus.

Rui Modesto e Atta all’Udinese

Rui Modesto, 25 anni, portoghese, di passaporto angolano, è un nuovo giocatore dell’Udinese. Ha firmato un contratto quadriennale ed è stato acquistato a titolo definitivo dagli svedesi dell’Aik Solna. Lo ha ufficializzato il Club friulano sui propri canali online. Modesto arricchisce il ventaglio di scelte di mister Runjaic sulla destra. Altro acquisto a sorpresa in casa Udinese. Il club friulano ha infatti definito l’arrivo di Arthur Atta, centrocampista francese del Metz.

Le operazioni di Parma, Cagliari Torino e Verona

Il Parma ha annunciato di aver acquistato dalla Royal Antwerp Football Club (Anversa) le prestazioni sportive di Mandela Keita a titolo definitivo. Arriva l’ufficialità per un’operazione sulla quale stava lavorando da giorni il Cagliari: dal Napoli torna, dopo gli ultimi mesi della scorsa stagione, Gaetano che va a rinforzare il centrocampo di Nicola. I sardi hanno preso anche Carlo Soldati, difensore centrale classe 2005, che arriva a titolo temporaneo dal Queretaro.

Il Verona ha preso dallo Stade Rennais Football Club l’attaccante francese, con origini della Guadalupa, Mathis Lambourde e il classe 2005 centrocampista belga Ayanda Sishuba dal Racing Club de Lens. Sul filo di lana preso anche Daniluc dalla Salernitana. Il Torino ha annunciato l’acquisito dal Monaco, a titolo definitivo, di Guillermo Maripán. Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva.