Diretta live calciomercato venerdì 30 agosto, ultimo giorno: Osimhen all'Al Ahli, l'assurda vicenda Danso-Djalo. Juve, salta Sancho

Non si ferma qui il Milan. Anche in questo ultimo giorno, i rossoneri stanno provando a rinforzare la rosa soprattutto a centrocampo. C’è ancora margine infatti per la partenza in prestito di Ismael Bennacer che aprirebbe la possibilità di un nuovo rinforzo. Il prescelto è Kone, che piace e molto anche alla Roma che potrebbe far partire un derby di mercato in queste ultimissime ore disponibili.