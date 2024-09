Inzaghi si diverte a rivoluzionare l'Inter, per Sacchi rischia sia col City che col Monza

Previsti tanti cambi di formazione per i nerazzurri e qualche sorpresa. Ma il profeta di Fusignano avverte: "Occhio, risultati non scontati"

Simone Inzaghi ci sta prendendo gusto. Il tecnico nerazzurro vuole che la sua impronta sull’Inter sia sempre più marcato e gioca a fare una piccola rivoluzione in vista della partita contro il Monza. La sua Inter potrebbe essere assai diversa dal solito con anche i big a rischio panchina. Se il tecnico nerazzurro ha fin qui convinto buona parte della critica, c’è Arrigo Sacchi che invece è sempre andato controcorrente con dichiarazioni spesso non generose nei confronti del mister campione d’Italia. Per il profeta di Fusignano il team meneghino sarebbe a serio rischio non solo domani in campionato ma pure con il Manchester City in Champions.

Protagonisti inediti per il match col Monza

Partiamo dal campo che è indubbiamente argomento primario alla vigilia della trasferta in Brianza. Come anticipato, Simone Inzaghi valuta diversi cambi di formazione sposando la logica del turnover in considerazione dei tanti impegni che arriveranno e di quelli appena trascorsi causa nazionale. In attacco, ad esempio, Lautaro Martinez potrebbe partire dalla panchina con Taremi pronto a sostituirlo. In difesa probabili De Vrij e Carlos Augusto per Acerbi e Bastoni. In rampa di lancio c’è soprattutto Frattesi, on fire in maglia azzurra.

L’undici probabile scelto da Inzaghi

Insomma, l’undici visto in tutte e tre le prime giornate di campionato potrebbe essere radicalmente rivisto. Davanti a Sommer ci dovrebbero quindi essere Pavard, De Vrij e Carlos Augusto. Darmian più di Dumfries sulla destra con Dimarco confermatissimo a sinistra. In mezzo Frattesi insieme a Barella e Calhanoglu sebbene speri in una chance pure Zielinski. Coppia d’attacco formata da Taremi e Thuram con Arnautovic e Lautaro Martinez pronti a subentrare qualora ce ne fosse bisogno.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Taremi, Thuram.

I rischi nerazzurri secondo Sacchi

Tra i tanti estimatori dell’Inter di Inzaghi non c’è mai stato Arrigo Sacchi, spesso per questo motivo attaccato dai tifosi nerazzurri. Secondo l’ex allenatore del Milan il team meneghino deve prestare molta attenzione al prossimo doppio impegno: “L’Inter è la squadra che ha la rosa più ampia e più completa. Credo che Inzaghi utilizzerà il turnover, perché contro il City non si scherza mica. I nerazzurri, secondo me, sono attrezzati per affrontare sia il campionato sia la Champions. Certo, se il Monza metterà in campo quelle doti di grinta e di determinazione che di solito appartengono alle piccole, allora l’Inter dovrà sudare parecchio. Non esistono risultati scritti prima“.