Pagelle Israele-Italia 1-2: Bastoni, Dimarco e Frattesi, Spalletti si gode il blocco Inter. E segna pure Kean

Top e flop della partita Israele-Italia, valevole per la 2° giornata di Nations League: Frattesi sempre più arma letale, Spalletti ha finalmente trovato il suo centravanti?

Buona la seconda. Dopo la Francia, l’Italia stende anche Israele ed è prima da sola a punteggio pieno nel Gruppo 2 di Lega A della Nations League. Ancora una volta decisivo Frattesi, l’uomo della provvidenza per Spalletti. E segna anche Kean.

Israele-Italia, Spalletti cambia volto agli azzurri

Il sistema di gioco è sempre lo stesso (3-5-1-1), ma rispetto alla fantastica vittoria in Francia Spalletti cambia diversi interpreti per la sfida con Israele alla Boszik Arena di Budapest. Buongiorno guida il reparto difensivo al posto dell’infortunato Calafiori, con Gatti che prende il posto di Di Lorenzo; a destra c’è Bellanova, in attacco coppia nuova di zecca con Raspadori a supporto di Kean. Avvio di gara a mille all’ora della squadra di Simon, poi l’Italia prende le misure agli avversari ma fatica a costruire azioni pericolose. L’occasione più nitida capita sui piedi di Bellanova, che non trova la porta da ottima posizione. Israele prova a far male in contropiede: al 30′ da una palla sradicata dai piedi di Buongiorno, gli uomini in blu colgono impreparata la Nazionale e sfiorano il vantaggio con un tiro a giro di Solomon.

Segna sempre Frattesi: l’arma letale di Spalletti

L’impressione è che serva un guizzo. O meglio, un inserimento di Frattesi, l’arma letale a disposizione di Spalletti. Minuto 37: sponda di Kean, Raspadori allarga per Dimarco, cross perfetto e teso per il compagno di squadra che batte Gerafi di petto. A inizio ripresa l’ex Sassuolo sfiora la doppietta su assist di Bastoni, ma è bravissimo il portiere di Israele a opporsi in uscita.

Una soluzione in più per la Nazionale: segna anche Kean

Israele alza il baricentro nel tentativo di acciuffare il pareggio, ma al 62′ altro spunto di Frattesi, che scippa il pallone dai piedi di Gloukh e serve in Raspadori: l’attaccante del Napoli tira, Gerafi intercetta e sulla respinta si fionda Kean che non sbaglia. La punta della Fiorentina ha iniziato alla grande stagione: che sia finalmente arrivato il momento di Moise? Spalletti, a caccia disperata di un finalizzatore, incrocia le dita. Nel finale di partita l’Italia abbassa la guardia e dagli sviluppi di una punizione Abu Fani accorcia le distanze con un tiro dal limite.

Le pagelle dell’Italia

Donnarumma 6: Primo tempo da spettatore, nella ripresa si fa trovare pronto quando sollecitato.

Gatti 6,5: Sfrutta tutta la sua fisicità per farsi valere.

Buongiorno 6: Guida la difesa senza correre particolari rischi.

Bastoni 7: L'intesa con Dimarco è da urlo. E quando affonda sa sempre cosa fare e come farlo.

Bellanova 5,5: Un anticipo determinante su Solomon a inizio partita, ma anche un erroraccio sotto porta e un pasticcio al limite che spiana la strada a Solomon. Spalletti lo richiama più volte, perché poco felice delle sue scelte. (dal 64′ Cambiaso 6).

Frattesi 7,5: Altro giro, altra corsa, altro gol. Questa volta di petto, ma sempre con la specialità della casa: l'inserimento. E anche il gol di Kean è frutto di un suo guizzo. Non c'è dubbio: il centrocampista nerazzurro è sempre più imprescindibile per il ct.

Ricci 6,5: Il granata si sta rivelando all'altezza della maglia della Nazionale. E lo dimostra quando s'avventa come una furia su un passaggio errato del portiere avversario. Sempre sul pezzo. (Dall'86' Zaccagni sv).

Tonali 6: Non ai livelli della Francia, ma è comunque l'uomo d'ordine di cui questa Italia aveva tremendamente bisogno.

Dimarco 7: Nel sistema di gioco che meglio si sposa con le sue caratteristiche dà il meglio di sé. Dopo l'eurogol alla Francia, l'euroassist per Frattesi. Ora sì che è devastante anche in Nazionale (dal 71′ Udogie sv).

Raspadori 6+: Galleggia tra le linee con la missione di supportare Kean. Partecipa all'azione del gol di Frattesi aprendo bene per Dimarco ed è protagonista anche in occasione del raddoppio (dal 64′ Brescianini 6-).

Kean 6,5: Il primo gol arriva da una sua ottima protezione di palla, poi è lesto nel ribadire in rete la respinta di Gerafi. Questa potrebbe finalmente essere la sua stagione (dall'85' Retegui sv).

