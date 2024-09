Nations League, Francia-Italia: Spalletti cam, il CT scatenato come ad Euro2024

Il tecnico azzurro studia la Francia per i primi 30 minuti di gioco e poi inizia a raddrizzare la manovra di gioco degli Azzurri fino ai gol rimonta

Come ad Euro 2024 ma questa volta con meno sofferenza. Il CT della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, è tornato ieri sera alla guida degli Azzurri – dopo la debacle con la Svizzera all’Europeo – ma questa volta con tutto un altro spirito e mimiche facciali. Dalle scelte tecnico-tattiche al rinascimento italiano: come Spalletti ha guidato dal campo la squadra, le reazioni ai gol e gli uomini più ‘tartassati’ dall’allenatore durante i 90 minuti contro la Francia in Nations League.

Spalletti-CAM: i giocatori più richiamati dal mister durante la gara

Muto come un pesce durante il primo gol subito dall’Italia contro Francia dopo 14 secondi, scatenato invece Spalletti verso la fine del primo tempo. Resta emblematica l’inquadratura del CT che richiama Dimarco per fornirgli degli accorgimenti tattici nonostante il gol spettacolare da poco segnato dal laterale sinistro, valido per l’1-1: “La controlli dentro e la giochi sulla mezzala opposta anziché andare subito lungo su Retegui”.

Arriva poi il minuto 40′ della gara dell’Italia contro la Francia quando Spalletti, nel momento del dominio di gioco avversario, richiama i suoi urlando: ‘giro, giro, veloce!’, riferendosi al giro palla. E ancora: “Riccardo vai in mezzo, in mezzo, più avanti della linea dei difensori. Vai in posizione da 8, da mezzala destra”.

Dalle telecamere a bordocampo, si è anche visto che il CT abbia richiamato spesso durante il primo tempo anche Ricci: ‘Samuele abbassati, aiuta la difesa a uscire palla a piede. Abbassati Samu!!!’

Spalletti CAM: Frattesi è il giocatore più attenzionato dal CT

Bastone e carota per il centrocampista nerazzurro, Davide Frattesi, titolare nella gara di ieri contro la Francia ed eroe del match. Al 27’ il CT aveva chiesto a Frattesi di andare più dentro al gioco, quasi a supportare la manovra offensiva: “Davideeeeee!!!!! Vai!!!! Lì, dentrooooo!!!!! Vai dentro, vai dentro!!!!!”

Nel secondo tempo arriva la gioia per entrambi: al 50′ Frattesi trova una rete su azione spettacolare e Spalletti lo abbraccia fino a stritolarlo ma non prima di avergli chiesto ancora una cosa: “Continua ad attaccare la profondità e cercare inserimenti tra avversari”.

La reazione di Gravina al primo tempo di Francia-Italia

Bastano 12 secondi a mettere sotto shock l’Italia per il gol segnato da Barcola. La reazione del Presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, al 27’ boccia – ma solo momentaneamente – il gioco degli Azzurri: inquadrato a sorpresa dalle telecamere, Gravina scuote la testa dopo un errore in fase di impostazione di gioco: il suo gesto di disappunto con tanto di ‘no’ con la testa rappresenta tutta la tensione che i tifosi vivevano in quel momento.

