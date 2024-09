Grazie per avere seguito con noi la diretta di Monza-Inter, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:43

Punizione battuta da Pessina, il pallone non si abbassa a sufficienza.22:37

Ammonito PAVARD per gioco scorretto su Mota Carvalho.22:36

Punizione da posizione invitante per il Monza, fallo su Mota Carvalho.22:36

Frattesi in area di sinistro calcia in precario equilibrio, pallone altissimo.22:33

Ammonito MOTA CARVALHO per gioco scorretto su Pavard.22:27

GOL! MONZA-Inter 1-0! Rete di Mota Carvalho. Izzo scodella in area, colpo di testa vincente di Mota Carvalho. Guarda la scheda del giocatore Dany Mota 22:24

Correa non controlla la sfera, sfuma l'azione dell'Inter.22:22

Inter in avanti, Turati con una tempestiva uscita bassa anticipa Carlos Augusto.22:20

Opportunità per Djuric: l'attaccante stacca di testa da posizione defilata, pallone a lato.22:13

Dimarco si inserisce in area, ma il suo cross è preda di Turati.22:10

Ammonito DUMFRIES per proteste.22:03

58'

Taremi, subito in evidenza, ci prova al volo ma non riesce a colpire in pieno la palla.22:00