Adani: "Fonseca come Uma Thurman in Kill Bill, a sentire tutti doveva finire 8-1 per l'Inter"

Cosa ha funzionato nel Milan nel derby contro l'Inter e cosa non va nella Juventus di Thiago Motta? Il noto opinionista fa il punto a 'Viva el Futbol'

Dato da tutti per spacciato, ma mai da Lele Adani. Paulo Fonseca è riuscito a salvarsi nella vittoria capolavoro del derby contro l’Inter. E se la società, con Ibra soprattutto, aveva già pronto il sostituto del portoghese ora sarà costretta a ricredersi e ripianificare tutto, a partire dalla fiducia al neo tecnico rossonero. L’ex difensore, opinionista della Domenica Sportiva, nella sua trasmissione ‘Viva El Futbol’ con Cassano e Ventola spiega come il Milan abbia ritrovato il successo.

Adani spiega perché il Milan ha meritato vittoria con l’Inter

Lele Adani elogia Fonseca per le scelte nel derby contro l’Inter: “Alla faccia di tutti gli scettici, a partire dalla sala stampa che lo avevano seppellito. Per tutti era finito: esonerato in caso di vittoria e di sconfitta. Lui si è presentato in un derby nettamente da sfavorito con un po’ di cose interessanti: la prima il sistema di gioco ultra-offensivo. Reijnders nei due di centrocampo è stato eccezionale. L’Inter con il suo giro-palla porta a spasso l’avversario arrivando fino in attacco. Il Milan si è messo con quattro dietro, corto. Non c’era possibilità di entrare tra le linee. La squadra che ha vinto ha nettamente favorito i tutti i campi.”

Adani poi ha citato il noto film di Quentin Tarantino del 2003: “Come Uma Thurman in ‘Kill Bill’, Fonseca è risalito da sotto terra. Era finito prima di iniziare il derby alla vigilia, questo era il clima attorno a lui a livello mediatico. Si è presentato da sfavorito portando tutti a spasso”.

Milan, Adani spiega come Fonseca abbia vinto il derby

Poi ha aggiunto: “Altra cosa: fa giocare Gabbia, uomo del match, concentrato e sicuro nelle letture. E, in ultimo, ha tolto Leao vincendo la partita. Non ha abboccato al passaggio e allo smarcamento, l’arma migliore dell’Inter. Il Milan ha concesso solo il cambio campo, lavorando di reparto con blocchi uniti. Il gol preso è un errore individuale di Emerson che si fa attrarre dalla palla e lascia Dimarco. Ha dato una lezione a tutti. Il passivo è striminzito, c’è stata più differenza rispetto al risultato finale. Tutti pensavano potesse finire 8-1, per l’Inter!”.

Adani ha poi evidenziato l’intelligenza tattica di Fonseca contro l’Inter: “Il Milan ha evitato di abboccare al gioco dell’Inter, che di solito riesce a portare a spasso gli avversari trovando spazi tra le linee. La difesa rossonera si è schierata compatta, con una linea a quattro ben organizzata che concedeva il cambio di gioco senza lasciare varchi. Non c’erano corse sprecate, ogni movimento era parte di un lavoro di reparto impeccabile.”

Adani commenta la nuova Juve di Thiago Motta

Ma cosa ne pensa Lele Adani della Juventus di Thiago Motta dopo il pareggio deludente in casa contro il Napoli? Queste le parole dell’ex calciatore: “La Juventus fa bene i primi due terzi di campo e non l’ultimo perché costruisce bene e l’idea di gioco è ottima. Sono 100 giorni di Motta quindi ha già attecchito con i tempi di gioco e il modo in cui vuole condividere con i suoi giocatori, i modi per arrivare alla conclusione, ma nell’ultima parte del campo dove le squadre vincono i campionati. E’ un po’ indietro su questo aspetto e quando fai un mercato del genere, attorno a Vlahovic, ci sta che proprio il serbo avverta pressioni maggiori. Ma questo modo di fare calcio a Torino è appena cominciato quindi dobbiamo valutare il lavoro dei giocatori e capire se questi atleti sono in grado di interpretarlo”.