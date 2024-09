Inter-Milan, l’ultima idea di Fonseca per il derby scatena il popolo rossonero

In che modo fermare l'emorragia di sconfitte nei derby? Il tecnico portoghese studia una soluzione a sorpresa che non convince però i suoi tifosi

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Le voci da Milanello raccontano di un Paulo Fonseca già in bilico. In caso di sconfitta contro l’Inter il tecnico portoghese potrebbe già salutare a distanza di pochi mesi dal suo insediamento. Intanto l’ex romanista lavora per trovare la quadra e sta studiando una nuova mossa a sorpresa nel tentativo di fare scacco matto nel derby. Si va verso un Milan iper-offensivo con Morata accanto ad Abraham per scardinare la retroguardia nerazzurra.

Via all’attacco pesante

Qualcuno la definisce una tentazione ma in realtà è qualcosa di più concreto. Il Milan potrebbe puntare sull’attacco pesante per interrompere l’emorragia di sconfitte nel derby. Altro che vice-Morata: Tammy Abraham è stato uno dei più convincenti in questo deludente avvio di stagione dei rossoneri. Anche per questo motivo all’inglese potrebbe essere concessa una maglia da titolare insieme allo spagnolo per una versione piuttosto inedita del Diavolo.

Il modulo diventa un 4-2-4

Considerata la presenza di altri due giocatori offensivi come Pulisic e Leao si andrebbe verso un Milan col 4-2-4. Di certo a Paulo Fonseca il coraggio non manca, nella speranza per i supporter del Diavolo che questo atteggiamento non si tramuti in follia. La linea di confine tra i due è spesso labile. Il compito dei due mediani Fofana e Reijnders diventerebbe assai complicato a livello di copertura. In difesa Emerson per Calabria e Gabbia in luogo di Pavlovic.

La probabile formazione del Milan

Milan (4-2-4): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Abraham, Morata, Leao.

I commenti social alla probabile formazione

C’è un po’ di paura tra i tifosi del Milan che deriva naturalmente dalla scarsa fiducia riposta nei confronti dell’allenatore. Da “fermatelo” a chi predica un minimo di prudenza: “O è impazzito oppure sta formazione è per giocare tutti arroccati dietro e fare solo contropiede“. La preoccupazione è legata soprattutto al centrocampo: “Uno solo è un mediano. La speranza è che ce ne facciano una caterva. Ma non servirebbe a niente, quando ad alto livello c’è la VOGLIA DI PERDERE e distruggere tutto“.