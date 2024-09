Milan, Leao alla vigilia del derby tra la Fashion Week e il disco di Lazza e Di Canio gli lancia un’altra frecciata

Rafael Leao sarà l’osservato speciale domenica e non solo per i difensori dell’Inter: la scelta di andare alle sfilate e di lanciare sui social il disco di Lazza scatenano polemiche tra i tifosi

Non è un momento particolarmente esaltante per il Milan, la sconfitta casalinga contro il Liverpool in Champions League ha aperto una vera e propria crisi con voci di esonero per Paulo Fonseca e il derby contro l’Inter di domenica potrebbe rappresentare sia un’ancora di salvezza che la definitiva falla verso il naufragio ed è per questo motivo che il comportamento dei calciatori diventa particolarmente rilevante in questo fase.

Leao tra Milano Fashion Show e Lazza

Tutti i riflettori sono dunque puntati sui giocatori rossoneri che domenica sera possono fare la differenza contro l’Inter. E ovviamente Rafael Leao è in cima a questa lista. Ma il comportamento del portoghese non è andato giù a tanti tifosi. Niente notti brave o cose folli, ma nella giornata di ieri il numero 10 del Milan ha deciso di diventare protagonista alla Milano Fashion Week nel ruolo di modello. E come se non bastasse anche il suo comportamento sui social è finito nella lente di ingrandimento, con Rafa che ha deciso di pubblicare una storia sulle sue pagine social per promuovere il disco dell’amico Lazza.

Milan: la rabbia dei tifosi verso Leao

Le due uscite di Leao non sono proprio piaciute ai tifosi del Milan che in questo momento della stagione, dopo una sconfitta durissima da digerire in Champions e con il derby alle porte avrebbero preferito massimo concentrazione. Nelle ultime ore i commenti all’indirizzo del portoghese si sono andati moltiplicando e non sono certi molto teneri: “Io cerco sempre di difenderlo – scrive Teo – ma a volte proprio non capisco cosa faccia”. Mentre Veneto prova a fare un paragone con Gullit: “Non è un problema che lui sia alle sfilate di moda o al lancio di un disco. Ricordo che Gullit aveva addirittura un complesso con cui suonava in diverse serate. Il fatto è che Gullit quando entrava in campo era dominante e ti faceva vincere le partite”.

L’ennesima frecciata di Paolo Di Canio

Paolo Di Canio è stato uno dei critici più feroci di Rafael Leao in questa prima parte di stagione. L’ex giocatore di Lazio e Juventus ha attaccato senza mezzi termini il portoghese e il suo compagno di squadra Theo Hernandez per la decisione di non fare il “timeout” con la squadra nel corso del cooling break di Lazio-Milan. E ora alla vigilia del derby lancia una nuova frecciata al giocatore: “Nel Milan non vedo carattere, voglia e dialogo. Il rapper Leao deve mettere il cuore oltre l’ostacolo, una scivolata non so, un gesto di impegno che dia una dimostrazione ai compagni perché quando c’è difficoltà, è quasi un corpo estraneo. La leadership è una cosa serio, non un argomento leggero”.