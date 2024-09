Di Canio: parole di fuoco per Theo e Leao poi bastona la Juventus ed esalta Chiesa

L'ex calciatore e allenatore si è espresso duramente sull'episodio del 'cooling break' in Lazio-Milan. Sull'Inter: "È fuori categoria"

Durante Sky Calcio Club, Paolo Di Canio si è espresso duramente nei confronti di Theo Hernandez e Leao, protagonisti di un episodio discusso durante la partita tra Milan e Lazio. Di tono completamente diverso, invece, i commenti di sull’Inter, che ha indicato come la favorita per la vittoria dello scudetto. L’ex calciatore ha anche espresso apprezzamento per il trasferimento di Federico Chiesa al Liverpool e commentato il pareggio a reti inviolate tra Juventus e Roma.

Di Canio: “Theo e Leao? È una vergogna”

Continua a far discutere il comportamento di Theo Hernandez e Rafael Leao durante la partita tra Lazio e Milan, dove, in occasione del cooling break, i due giocatori sono rimasti in disparte, lontani dai compagni. Entrambi hanno poi minimizzato l’accaduto, spiegando: “Eravamo appena entrati, non avevamo bisogno di bere”. Anche l’allenatore del Milan, Fonseca, ha cercato di smorzare i toni, affermando: “Non creiamo polemiche inutili”.

Diverso, però, l’approccio di Paolo Di Canio, che si è espresso in maniera molto critica: “Se una cosa del genere accadesse in una partita tra amici, anche solo per svago, io gli dico ‘ao, che stai facendo, ma vieni qua tra di noi’. E si paga 10 euro per il campo. Non voglio fare populismo, ma questa cosa è una vergogna”. L’ex calciatore e allenatore ha poi rincarato la dose: “Il capitano si ritrova a osservare la scena, a parlottare. Questa è delegittimazione! Mister e compagni di squadra declassati da quell’atteggiamento, ai miei tempi, li avrebbero attaccati al muro e presi coi cazzottoni”.

Le parole sulla Juve e il trasferimento di Chiesa

Paolo Di Canio ha poi continuato il suo intervento, soffermandosi sulla Juventus e sul pareggio senza reti contro la Roma. “La gente si fa ingannare dai risultati,” ha dichiarato l’ex giocatore. “Contro il Verona, la Juve è stata aggredita per i primi 25 minuti senza riuscire a superare la metà campo. Il Verona, non avendo qualità, non è riuscito a sfruttare l’occasione. Poi la Juve ha trovato il gol in ripartenza, ma non dobbiamo farci ingannare. Capello aveva ragione a sottolineare questo. Contro la Roma, la Juve ha giocato allo stesso modo, ma non è riuscita a sbloccare la partita perché i giallorossi hanno più esperienza. Tra due settimane, vedremo la Juve schierare i titolari, non i giovani. Questa sarà la realtà.”

Di Canio ha poi espresso il suo parere sul trasferimento di Chiesa al Liverpool: “Sono felice per Chiesa. Ci ha fatto sognare durante l’Europeo, e tutti speravamo che potesse diventare un pilastro per la Juventus e la Nazionale. Purtroppo, gli infortuni gravi e ripetuti gli hanno impedito di compiere quel salto di qualità tecnico-tattico. Dopo il suo rientro, ha puntato tutto sulle sue capacità individuali, ma non era nei piani di Thiago Motta. Sembrava che potesse finire male, invece ora ha una grande occasione al Liverpool, una squadra che continua a funzionare. Non sarà facile per lui, con la concorrenza di giocatori come Luis Diaz, Salah, Gakpo e Nunez, ma gli auguriamo il meglio. Speriamo che possa ritrovare la forma e riprendersi lo spazio che merita in una squadra e in una città straordinarie.”

Di Canio: “Inter fuori categoria”

Infine, Di Canio ha riservato elogi all’Inter, considerata la principale favorita per la vittoria dello scudetto: “L’Inter è fuori categoria. Ha la continuità di un allenatore che è cresciuto e ha portato giocatori fondamentali. Il distacco dalla scorsa stagione? Non so se sarà di 8, 10 o 15 punti, ma ciò che conta è la loro forza d’urto. La Juventus potrà anche migliorare, ma al momento è una squadra più leggera rispetto all’Inter. Anche nei cambi, l’Inter ha alternative solide, mentre la Juve schiera ancora dei giovani. Inoltre, c’è la Champions: l’Inter è già abituata e ha una squadra davvero forte, composta da giocatori che si conoscono bene”.