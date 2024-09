Pagelle Juventus-Roma 0-0: De Rossi ferma Motta, Vlahovic e Dovbyk flop, deludono anche Koop e Dybala

Top e flop della partita Juventus-Roma, valevole per la 3° giornata di serie A 2024/2025: gara senza gol allo Stadium, buona la prima di Conceicao, Mbangula sottotono

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La Roma ferma la Juventus nel big match della terza giornata di campionato. Gara bloccata allo Stadium con una sola buona occasione capitata a un impreciso Vlahovic e poco altro. Primo stop per Thiago Motta, che solo nella ripresa ha deciso di lanciare i nuovi acquisti Koopmeiners, Conceicao, Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Tra i giallorossi male Dovbyk, Dybala non incide.

Juventus-Roma: allo Stadium vince la linea verde

In panca gli ultimi acquisti della Signora, da Koopmeiners a Nico Gonzalez più Douglas Luiz (ma questa non è una novità, ndr). In campo dal primo minuto confermatissimi Savona e Mbangula, c’è Fagioli al fianco di Locatelli in mediana. De Rossi non è da meno: il grande ex Dybala parte dalla panchina, in mezzo al campo spazio a Pisilli, nel tridente con Dovbyk e l’ultimo arrivato Saelemaekers ecco Soulé, altro ex ma col dente avvelenato per la mancata fiducia concessagli nel capoluogo piemontese.

Partita bloccata: neppure i nuovi incidono

I primi 45 minuti regalano davvero poche emozioni. La Juve non riesce a sfondare se non nel finale di frazione, quando Vlahovic non colpisce bene da posizione centrale trovando comunque una traiettoria insidiosa su cui è molto reattivo Svilar. A inizio ripresa Motta cambia tutto e si affida ai nuovi acquisti: fuori Cabal, dentro Koopmeiners (con Cambiaso ‘retrocesso’ terzini sinistro), poi Conceicao al posto di Mbangula, che questa volta ha fatto poco. Entrano anche Douglas Luiz, il reintegrato McKennie e pure Nico Gonzalez, mentre la Roma risponde con Dybala e anche il nuovo acquisto Kone: la partita, però, non cambia. Finisce con un pareggio a reti bianche: De Rossi imbriglia Motta, che sale a quota 7. Juve sempre prima ma in compagnia di Inter, Torino e Udinese. Secondo punto per i giallorossi che restano nei bassifondi.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 6: Di fatto mai veramente impegnato.

Savona 6: Dimostra di essere un giocatore su cui Thiago Motta può fare affidamento: bravo a difendere e anche ad aggredire la corsia destra con puntualità e qualità.

Gatti 6,5: Fisico, grinta, personalità: un muro.

Bremer 6: Il brasiliano rischia con un tocco di braccio in area dopo un rimpallo: unica 'macchia' anche se non da rigore di una partita giocata ad alti livelli.

Cabal 6: La Juve sceglie di giocare soprattutto sulla fascia destra, per cui si limita soprattutto alla fase difensiva (dal 46′ Koopmeiners 5,5: Il tempo è dalla sua parte, ma l'esordio non è certo dei migliori).

Locatelli 6: Rispetto alla prestazione super col Verona, l'ex Sassuolo è meno presente (dal 67′ McKennie: 5,5).

Fagioli 5,5: Ammonito dopo 90 secondi per un pestone ai danni di Pellegrini, non incanta in mezzo al campo (dal 67′ Douglas Luiz 6: sv)

Cambiaso 6,5: Schierato a sorpresa alto a destra nella batteria dei trequartisti, si rivela prezioso anche in fase di ripiego e non solo di spinta. A conferma della sua duttilità il fatto che a inizio secondo tempo Motta lo schiera come terzino sinistro.

Yildiz 5,5: Quando tocca il pallone si ha sempre l'impressione che possa inventare qualcosa di straordinario. Ma questa volta si vede a tratti.

Mbangula 5,5: Dopo due partite da assoluto protagonista, il talento belga promosso dalla Next Gen non convince e aiuta poco Cabal (dal 46′ Conceicao 6,5: Il figlio d'arte dà subito sfoggio delle sue qualità: rapidità di movimenti, spunti e intraprendenza).

Vlahovic 5: Passo indietro del centravanti serbo, che ha due buone occasioni ma difetta in freddezza e lucidità (dall'83' Nico Gonzalez: sv).

Passo indietro del centravanti serbo, che ha due buone occasioni ma difetta in freddezza e lucidità (dall’83’ sv). Thiago Motta (all.) 5,5: Finora non aveva sbagliato nulla. Continua a puntare sui giovani che questa volta non brillano, poi a inizio ripresa tenta di mescolare le carte con i nuovi acquisti. La macchina da gol delle prime due giornate si è inceppata: la sua Juve si è resa pericolosa in una sola circostanza.

Le pagelle della Roma