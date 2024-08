Calciomercato, i voti alla serie A: Juve su tutti, delusione Roma e Lazio: i promossi e i bocciati

Dopo la chiusura del mercato ecco i voti alle mosse delle venti squadre di serie A tra promossi e bocciati, tra rinforzi e rimpianti.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Ci sono ancora gli svincolati, ultima possibilità low cost per completare le proprie rose. Ma in linea di massima il calciomercato è concluso e per tutte le 20 squadre di Serie A è arrivato il momento dei bilanci. Non tutto è filato per il verso giusto, complice la scarsa moneta sonante che non ha circolato come in passato neppure dalla ricca dalla Premier League. Al campo toccherà la sentenza definitiva sul lavoro di dirigenti, allenatori e calciatori. Noi intanto proviamo a dare qualche voto.

Inter 7,5 Ha confermato allenatore, impianto tattico e formazione dello scorso anno. Alla rosa sono stati aggiunti tasselli importanti validi non solo come semplici ricambi per di più a parametro zero. Zielinski e Taremi sono acquisti potenzialmente utili, mentre Palacios è la quota scommessa di quest’anno. Tra i pali Martinez può essere il futuro, il presente resta però Sommer.

Juventus 8,5 Giuntoli ha lavorato alacremente e non tutto gli è riuscito in questa intensa estate di calciomercato. Di Gregorio, Douglas Luiz, Thuram, Kalulu, Nico Gonzalez, Conceicao e Koopmeiners sono un bottino davvero ottimo. Sancho poteva essere la proverbiale ciliegina su una torta già completa. Più problematiche le cessioni: povera quella di Chiesa mentre sono mancate quelle di Djalò, Kostic e Arthur.

Milan 7 Due in cambio di uno: a Morata ed Abraham è affidata l’eredità di Giroud. A centrocampo Fofana può rappresentare un bel colpo, anche un altro mediano Fonseca lo avrebbe voluto volentieri. La mancata cessione di Bennacer ha imposto al Diavolo di desistere dalla tentazione. In difesa Emerson Royal e Pavlovic possono dare una mano. La differenza deve farla Fonseca: il vero rebus è in panchina.

Napoli 8 Andatelo a dire ora a De Laurentiis che non ha voglia di investire. Il patron dei partenopei ha messo pesantemente mano al portafoglio regalando a Conte tutti i rinforzi richiesti, persino Lukaku che pareva quanto di più lontano per età e ingaggio dalla filosofia di pensiero partenopea. Peccato non aver risolto la grana Osimhen (vale 1/2 punto in meno).

Atalanta 7 Retegui, Samardzic, Bellanova, Brescianini, Koussonou, Cuadrado. Anche quest’anno l’Atalanta non ha lesinato qualche colpo in entrata, ai quali c’è da aggiungere il tentativo di restituire Zaniolo al calcio italiano. La gestione dei casi Koopmeiners e Lookman ha creato parecchie turbolenze. La sensazione è che Gasp debba un attimo ricostruire l’ambiente.

Roma 5,5 Dybala via poi dentro e non certo per volontà del club. Soulé è una bella scommessa, da provare a vincere. Le Fee e Koné sono sulla carta un upgrade rispetto al reparto mediano dello scorso anno. In difesa non è stato fatto nulla, probabilmente si proverà la carta di un parametro zero dopo le visite mediche misteriose di Danso e Djalò.

Lazio 5 Sono andati via Luis Alberto, Immobile e Felipe Anderson. Sono arrivati in cambio dei ragazzi che Baroni dovrà provare a plasmare ma non ci sono certezze assolute. Noslin e Tchaouna, ad esempio, sono prospetti intriganti ma da testare ad un livello superiore. Anche in difesa l’addio di Casale, rimpiazzato da Gigot, non è un upgrade assoluto.

Bologna 6 Questa stagione si preannuncia assai complicata per i felsinei. Bisogna affidarsi totalmente a Sartori che è andato a pescare in giro per il continente e non solo nuove risorse per creare un altro ciclo vincente. La squadra resta buona ma Calafiori e Zirkzee non si sostituiscono facilmente.

Fiorentina 7 Nico Gonzalez è andato via ma non certamente a prezzo di saldo. La società poi ha investito, tra Pongracic (rivedibile), Gudmundsson, Colpani e Kean. De Gea è un colpo straordinario, Richardson intriga. Palladino ha solo bisogno di tempo.

Cagliari 6,5 Esperienza in difesa tra Luperto e Palomino; il rientro di Marin e Gaetano a centrocampo; la voglia di emergere di Piccoli in attacco; Zortea e Felici per dare freschezza alle fasce. I rossoblù hanno fatto la loro parte.

Como 7 Bella e inattesa protagonista del calciomercato italiano. Vero, ci sono un po’ di over spagnoli ma nel complesso il gruppo è attrezzato per competere per la salvezza. Nota stonata l’attacco, non sembra di livello. A meno che il Gallo non torni ai fasti di un tempo…

Empoli 6 Nessun colpo di testa ma solita programmazione e salvezza che passa dal gioco e dal feeling che si trova con l’allenatore. Tra Colombo ed Esposito si prova ad aumentare il numero di gol, vera croce degli azzurri negli ultimi anni.

Genoa 5 Gilardino ha perso tanto e gli è stato dato poco in cambio. Fortuna che lui è bravo e può comunque trovare soluzioni.

Lecce 5,5 Tante corvinate che devono necessariamente trovare il conforto del campo. Curiosità per Rebic.

Monza 5 Il condor ha perso colpi, i brianzoli sono stati una vera delusione in questa estate. Basteranno Turati, Maldini, Forson e Sensi?

Parma 6 Confermato il gruppo della B con poche aggiunte come Suzuki e Almqvist.

Torino 5,5 Saul Coco e Che Adams sono dei bei colpi. Ma dalle cessioni di Bellanova e Buongiorno si poteva osare qualcosa in più. La fortuna è aver trovato un buon tecnico come Vanoli: il salto di qualità può arrivare proprio grazie a lui.

Udinese 5,5 Via Samardzic, Pereyra e Wallace il cui ciclo da queste parti si era esaurito. Dentro gente sconosciuta ai più della quale però si dice un gran bene: ci vogliamo fidare? Le ultime annate suggeriscono molta prudenza.

Venezia 5 Di Francesco non ha materiale di eccelsa qualità a sua disposizione. Probabilmente la mancata cessione di Tessmann ha condizionato il mercato. Nicolussi e Oristanio sono tasselli utili ma forse non sufficienti.