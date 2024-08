Gasperini, ironia su Koopmeiners e veleno su Zaniolo: "Una scommessa persa"

Il tecnico dell'Atalanta elogia soprattutto il mercato degli altri, ha parole dure per l'ex Roma e sfida l'Inter per la gara di domani

Mai banale, spesso arrabbiato. Negli ultimi tempi un po’ di più. Quando parla Gasperini c’è sempre da aspettarsi una frecciatina, una polemica, una parola che vada al di là dei luoghi comuni del calcio ed anche oggi, vigilia di Inter-Atalanta, il tecnico della Dea non ha smentito la sua fama.

Le parole su Koopmeiners

Si è concluso finalmente il tormentone Koopmeiners: l’olandese ha firmato un contratto quinquennale con la Juventus. Era stato proprio lui a lanciare un allarme giorni fa, spoilerando che il giocatore aveva già un’intesa con i bianconeri e non voleva più allenarsi con i bergamaschi. Oggi commenta con un po’ d’ironia il suo addio: “Ha raggiunto quello che voleva, a noi ha dato tantoSono tutti quanti felici, lo è la Juventus, lui e l’Atalanta, tutti vissero felici e contenti”.

Lookman è rimasto in nerazzurro nonostante le sirene del Psg ma non dovrebbe giocare con l’Inter: “È rientrato ieri, ha fatto il primo allenamento. Vediamo se ci sarà a San Siro”. Al Meazza l’Atalanta non ha mai vinto al cospetto dell’Inter: “Sono molto forti, ma c’è sempre una prima volta. Purtroppo questa partita arriva troppo presto. Mi spiace non aver potuto lavorare per 50 giorni bene come squadra. Il rammarico è solo di aver perso del tempo. Dovremo sfruttare le qualità dei nostri calciatori avendo anche più soluzioni. La sconfitta col Torino, per quanto creato, è ingiusta”.

La frecciata a Zaniolo

Out Hien, che ha un brutto virus, così come Zaniolo, dure le parole sull’ex romanista da parte di Gasperini: “Davanti non siamo così tanti, l’infortunio di Zaniolo toglie un elemento. Su di lui speravamo di vincere la scommessa, ma dopo quasi due mesi siamo fermi al palo. Mi aspetto 5/6 acquisti entro la fine del mercato… Comunque davanti abbiamo segnato finora, semmai dobbiamo cercare di non subirne come a Torino. Retegui ha fatto due gol straordinari, il merito è suo. Di testa è efficace, molto, non sono gol casuali. La squadra deve metterlo in grado di fare queste giocate anche se abbiamo una varietà che ci consente di cercare la porta in maniera sempre differente”.

Gasperini loda il mercato delle rivali

Belle parole anche per Cuadrado: “Ha grande voglia, spero possa trovare continuità. Fisicamente è in buone condizioni. Si è ridotto lo stipendio per essere qui, vuol dire che ha fame e voglia”. Ultimo pensiero sul mercato delle rivali: “Mi sembra che tutti si siano mossi bene tra le squadre di vertice. L’Inter lo ha fatto con largo anticipo, la Juventus ha fatto una campagna acquisti straordinaria, bene anche il Milan e il Napoli. Però penso che in questa A la differenza la faranno le squadre medie il cui livello si è alzato molto”.