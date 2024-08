Diretta live calciomercato giovedì 29 agosto: ultimo colpo per la Juve, Osimhen tentato dall'offerta faraonica e Napoli si gode Lukaku

Per Giuntoli non è finito il mercato: si tenta il tutto per tutto per Sancho. Prima offerta da 20 milioni respinta e rimandata al mittente. Jadon Sancho è la ciliegina sulla torta. Squadra rinnovata con Thiago Motta in panchina, il dirigente della Juventus ha portato a Torino otto giocatori nuovi: Di Gregorio in porta; Cabal e Kalulu in difesa; Douglas Luiz, Thuram e Koopmeiners a centrocampo; Nico Gonzalez e Francisco Conceiçao in attacco. E ora è al lavoro per completare l’opera con un altro esterno offensivo.