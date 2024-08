Real-Atalanta, la gaffe di Gasperini scatena ironia e rabbia dei tifosi: laziali agguerriti

Il tecnico della Dea, dopo il ko con le merengues a Varsavia, dimentica un precedente parlando della Supercoppa Europa ed accende la polemica

La simpatia non è il suo forte. Vuoi per il suo essere spigoloso, vuoi per qualche lamento di troppo, vuoi per alcune prese di posizione fatto sta che Giampiero Gasperini è poco amato da chi non tifa per le sue squadre. Ed in passato anche a chi lo aveva sulla propria panchina. A Bergamo è giustamente considerato un guru ma – polemiche con alcuni ex della Dea a parte – fuori dalle mura bergamasche tanti appassionati di calcio si augurano spesso le sue sconfitte ed è successo anche ieri col Real.

Atalanta sconfitta a testa alta

L’Atalanta si è dovuta arrendere a Varsavia in Supercoppa contro il Real pur avendo giocato bene: primo tempo alla grande poi è venuta fuori la superiore qualità delle merengues che si sono imposte per 2-0. Non pochi i rimpianti con lo stesso Gasperini che ha ammesso la mancanza di cinismo che richiedono le finali ma a far rumore è stata un’altra sua considerazione.

La gaffe di Gasperini sulla Supercoppa

Parlando nel dopo partita di Real-Atalanta l’allenatore della Dea ha detto: “Questa è una gara di grande prestigio, che aspettiamo dal giorno in cui abbiamo vinto l’Europa League a Dublino. Mancano tanti giocatori rispetto a quella finale ma è sempre l’Atalanta, con il suo entusiasmo la sua voglia di giocare a calcio e fare ciò che ci ha portato a giocare questa partita che se non ricordo male nessun giocatore del campionato italiano ha mai avuto l’opportunità di disputare: quattordici fa giocò l’Inter, 25 anni fa il Parma. Nessuno dei giocatori dell’attuale campionato ha avuto questa opportunità, noi ci riusciamo domani e questo è superiore a tutto”. Gasp dunque ha dimenticato di citare la Lazio. Nel 1999, infatti, i biancocelesti di Eriksson hanno avuto la meglio sul Manchester United di Ferguson grazie al gol di Marcelo Salas.

I tifosi della Lazio prendono in giro Gasperini

Fioccano le reazioni: “e invece la Lazio l’ha giocata e l’ha pure vinta” e anche: “C’è qualcuno che nell’agosto 1999 la Supercoppa d’Europa l’ha giocata e l’ha anche vinta. Si chiama sslazio. Ditelo a Gasperini” e poi: “Questa è la tua dimensione, Gasperini. Finché non ti evolvi di testa, non elabori il calcio in cu.. che ti sei preso a Milano che non ti è ancora passato e lo si capisce a ogni intervista, sei e resterai sempre un mediocre” e anche: “Un mediocre, sempre, non c’è nulla da fare.

C’è chi scrive: “quando passi gli ultimi giorni prima di una partita con il Real a fare polemiche contro la Juventus per il mercato, invece di essere totalmente granitico, non puoi che fallire. E si gode, devo dire” e poi: “Spiace molto, soprattutto per il pur bravo Gasperini, persona oltremodo affabile e cordiale” e infine: “Rosica Gasperì. Forza Lazio”.