Inter, da Taremi domanda a Inzaghi: il tecnico ha una speranza nascosta, tifosi divisi sull'iraniano

Il bomber iraniano si candida ad un posto da titolare dopo la gara contro il Lecce. Intanto i tifosi nerazzurri si dividono sulla sua prestazione

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Prima da titolare a San Siro per Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano è stato schierato dal primo minuto da Simone Inzaghi nella gara interna dell’Inter contro il Lecce. L’impatto dell’ex giocatore del Porto è stato positivo, con la spizzata di testa diventata assist per Darmian e con dei buoni movimenti sul fronte offensivo funzionali alla causa. L’obiettivo del 32enne è quello di guadagnare sempre più spazio: per riuscirci dovrebbe sperare di convincere il tecnico a trovare una soluzione tattica ancor più spregiudicata.

Il messaggio di Taremi e la possibilità tridente

Mehdi Taremi ha parlato dopo la partita contro il Lecce spiegando l’importanza di aver giocato 90 minuti. L’iraniano ha capitalizzato al massimo l’assenza per affaticamento muscolare di Lautaro Martinez. Ma col rientro dell’argentino il suo spazio dovrebbe chiaramente venire ridotto. Allora lì è arrivato il secondo messaggio della punta ad Inzaghi su precisa domanda di un giornalista: “Tridente? E’ una domanda da fare al mister, io do il massimo per la squadra che sia per 10 o 90 minuti“.

L’importanza di Taremi e la speranza Correa

Sull’argomento non è intervenuto Simone Inzaghi, tecnico che tiene particolarmente agli equilibri tattici. La sensazione è che il tridente sia possibile solamente per scampoli di partita laddove il risultato renda necessario un atteggiamento iper-offensivo. Intanto il tecnico dopo il 2-0 al Lecce si è goduto la prestazione di Taremi: “A me è piaciuto, piace dal 13 luglio. E’ intelligente, esperto, segna tanti gol. E’ stato poco appariscente, ma sul primo gol è stato bravo a ad allungare la palla per Darmian“.

Il discorso si è poi spostato sulle riserve Arnautovic ed in particolar modo Correa. Quest’ultimo potrebbe a sorpresa anche rimanere in nerazzurro e la notizia non dispiacerebbe affatto al suo allenatore: “Se sarei soddisfatto? Assolutamente sì, Correa sta lavorando molto bene. E’ un giocatore che conosco da tantissimo tempo, ha ottimi dati fisici in allenamento“. Messaggio con destinatari Marotta e Ausilio, che probabilmente proseguiranno però nel tentativo di liberarsi dell’argentino.

L’opinione dei tifosi su Taremi

Ma quali sono i feedback dei tifosi su Mehdi Taremi? C’è fiducia attorno al bomber iraniano anche se non sembra ancora al top della forma. Un utente infatti segnala: “Discreto nel primo tempo, male nella ripresa: la sensazione però è che una volta integrato sarà un upgrade importante rispetto ad Arna-Sanchez“. Positiva anche l’opinione di un altro supporter di fede nerazzurra: “Non toglierà certamente il posto ad uno dei due, ma vi posso assicurare che allo stadio fa una certa impressione seguirlo. Giocatore di una eleganza sopraffina ed una intelligenza tattica eccelsa, oltre che una corsa fuori dal comune per una prima punta“.

Non mancano però gli scettici: “Spero di sbagliare, ma Taremi farà un campionato molto al di sotto delle nostre aspettative. Stasera meglio Arnautovic”. Gli fa eco anche un altro tifoso: “Taremi molto in difficoltá, boh il campionato portoghese non è la serie a. Meglio Arnautovic…”. Insomma, non siamo ancora al plebiscito per l’attaccante ex Porto che ha comunque tutto il tempo davanti per convincere anche i suoi detrattori.