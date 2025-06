Milan, Theo Hernandez va da Inzaghi all'Al Hilal: le idee di Tare per sostituirlo, Angelino resta alla Roma

La retromarcia dell'esterno francese fa sorridere il Diavolo e inguaia la Roma, che sperava di vendere il suo terzino agli arabi per 25 milioni. Tare volge lo sguardo alla Premier.

La retromarcia di Theo Hernandez può sbloccare il mercato del Milan e frenare quello della Roma. Alla fine il francese si è convinto ad accettare la corte milionaria dell’Al Hilal di Inzaghi, che, a questo punto molla la presa su Angelino e va di nuovo all’assalto di Osimhen. Tare all’opera per individuare il sostituito: le idee portano tutte in Premier League.

Milan-Theo, è addio: l’Al Hilal di Inzaghi lo aspetta

Simone Inzaghi lo avrebbe voluto a disposizione già per il Mondiale per Club, ma Theo Hernandez ha rifiutato con fermezza la prima offerta da 18 milioni a stagione presentata dall’Al Hilal, che, invece, aveva raggiunto l’accordo col Milan sulla base di 30 milioni.

Ma la posizione del nazionale francese si è ammorbidita negli ultimi giorni, una volta capito che il ritorno all’Atletico Madrid è praticamente impossibile. Per vincere le ultime resistenze del terzino sinistro gli arabi hanno rilanciato, proponendogli un ingaggio da monstre da 20 milioni annui. Come rifiutare? Le parti sono vicinissime, purché ai rossoneri venga confermata l’offerta da 30, sotto cui non si scende.

Pericolo scampato: cosa temevano i rossoneri

Col contratto in scadenza tra un anno e senza possibilità di rinnovo per l’offerta al ribasso del Diavolo neppure presa in considerazione dal calciatore, il rischio era di vivere una stagione da separati in casa per poi perdere Theo a zero.

Nonostante l’ultima annata estremamente negativa, parliamo pur sempre di un elemento capace di incantare sulla corsia mancina con Rafa Leao, protagonista assoluto dello scudetto del 2022 e difensore più prolifico della gloriosa storia del Milan grazie ai 31 gol realizzati in Serie A. Insomma, venderlo ora è una necessità per non rischiare di ritrovarsi con un pugno di mosche la prossima estate.

Caccia al terzino, Tare punta la Premier League

I 30 milioni di euro in arrivo per Theo rappresentano una boccata d’ossigeno per il Milan, che non può contare sugli introiti della Champions, già coperti dalla cessione milionaria di Reijnders al Manchester City e dal riscatto di Kalulu da parte della Juventus.

In cima alla lista del ds Tare campeggiano due nomi di calciatore che militano in Premier. Il primo è quello di Oleksandr Zinchenko, terzino sinistro in forza all’Arsenal che, come Hernandez, ha il contratto in scadenza nel 2026. Il 28enne ucraino è valutato tra i 15 e i 20 milioni. Ben più alta la richiesta del Tottenham per il nazionale italiano Udogie: convincere gli Spurs non sarà affatto facile.

Theo Hernandez beffa la Roma: Angelino non si muove

A causa dei paletti del fair play finanziario la Roma è costretta a chiudere almeno un’operazione importante in uscita entro il 30 giugno. L’iniziale rifiuto del francese aveva indotto l’Al Hilal a virare su Angelino, per cui era pronta un’allettante offerta da 25 milioni.

Ora, però, lo scenario è cambiato: il club di Riad ha mollato lo spagnolo mettendo nei guai i giallorossi. Incassato il sì di Theo, Inzaghi tenterà un nuovo assalto a Osimhen con una proposta choc da 40 milioni a stagione.