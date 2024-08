Chiesa e il futuro, siparietto Bergomi-Di Canio e la rivelazione di Zazzaroni

L'esterno della Nazionale è prossimo all'addio con il club bianconero ma la sua volontà è quella di restare in Italia. Le mete preferite e lo scenario

Il caso di Federico Chiesa continua a essere un tema caldo, non solo nelle sedi di mercato ma anche e soprattutto nei dibattiti televisivi da cui escono forti indiscrezioni. Durante la trasmissione “Il Club” su Sky, le parole dell’ex difensore dell’Inter, Beppe Bergomi, hanno acceso il fuoco in studio: “È incredibile, finché ce l’hai a disposizione, gioca, ma sembra proprio che non lo vogliano più. Non si allena più con il resto della squadra, una situazione simile a quella accaduta con Bonucci”. Le repliche degli opinionisti in studio e la verità lanciata da Zazzaroni, in onda su Canale 5 a Pressing.

La replica di Paolo Di Canio a Bergomi su Federico Chiesa

Solo 12 mesi fa sembrava impossibile che Federico Chiesa potesse lasciare la Juventus. L’attaccante italiano, 26 enne, ha però il contratto in scadenza al 30 giugno 2025 e non rientra più nei progetti di Giuntoli e Thiago Motta. Paolo Di Canio, ex attaccante della Juventus tra le altre, ha risposto con ironia alle parole di Bergomi: “Non è ufficialmente fuori rosa, giusto? Si allena ancora, anche se non con i compagni. Probabilmente stanno negoziando. Lo sai, Zio, che stanno trattando, non fare il furbino”.

Zazzaroni: Chiesa vuole andare al Milan o all’Inter

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha lanciato una forte indiscrezione di mercato in onda a Pressing su Canale 5: “Chiesa? So per certo che lui vorrebbe l’Inter o il Milan”. L’attaccante bianconero è prossimo all’addio dopo un’estate intera di voci di mercato e il mancato rinnovo con la Vecchia Signora. L’ex Viola, che pesa oltre 14 milioni sul bilancio della Juventus, potrebbe approdare ai diretti concorrenti nerazzurri per una cifra pari a 10 milioni di euro.

Le parole di Thiago Motta su Chiesa

Addio dopo 4 anni di successi ma anche di tante incomprensioni. Federico Chiesa è arrivato alla Juventus dalla Fiorentina nel 2020, con un’operazione del valore complessivo di circa 57 milioni di euro, suddivisi tra prestito e riscatto. Il suo contratto con i bianconeri è valido fino a giugno 2025, con uno stipendio netto di 5 milioni di euro all’anno. Nato nel 1997, Chiesa compirà 27 anni il prossimo 25 ottobre. Durante la sua permanenza alla Juventus, ha segnato 32 gol in 131 partite e ha contribuito alla conquista di due Coppe Italia (entrambe vinte contro l’Atalanta in finale) e una Supercoppa Italiana. La posizione di Thiago Motta, ribadita anche ieri in conferenza, è però chiarissima: “Non è cambiato niente e abbiamo parlato internamente: è la dimostrazione di grande rispetto che ho per tutti i miei giocatori. Trasparenza e chiarezza”.

Per i tifosi bianconeri continuano le proteste contro Chiesa, soprattutto dopo che la sua maglia è tornata in vendita.