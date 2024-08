Juventus, Chiesa e Kostic reintegrati? Le maglie degli epurati tornano in vendita: bufera sul web

Dietrofront dei bianconeri, nello store on line riappaiono le divise dei fuori rosa che prima non erano acquistabili: sui social sorpresa dei tifosi

Abbiamo scherzato, chi vuole compri pure le maglia di Chiesa o Milik. La Juventus fa marcia indietro. Dopo aver eliminato le divise dei calciatori fuori rosa dallo store online lo scorso 5 agosto, nelle ultime ore il club bianconero ha cambiato i piani reinserendo i nomi degli otto tesserati da tempo alla porta. Infatti, è possibile acquistare nuovamente le magliette n.2 di De Sciglio, la 7 di Chiesa, quelle di Kostic, Milik, McKennie, Arthur, Rugani e Djalò, tutti messi ai margini per motivi di mercato.

McKennie il primo reintegrato, si allena con la squadra

Costano 117 euro come le altre. Che questo sia un indizio di mercato relativo alla loro permanenza in bianconero, anche se il caso-Chiesa promette nuove sorprese, non è da escludere: nei prossimi giorni sono attesi ulteriori sviluppi. Al momento, l’unico calciatore che sembra essere sulla via del reintegro è Weston McKennie, che proprio oggi si allenerà per la prima volta con i propri compagni agli ordini di Thiago Motta ma il reintegro nello store è sicuramente un segnale.

Sgomento dei tifosi sui social

Fioccano le reazioni: “Meno male che la 7 la liberavano per Koop. Reintegri di massa in arrivo, evidentemente non arriva nessuno” e poi: “oramai non so più che pensare. Aspettiamo il 31/08 e poi vediamo come siamo messi” e anche: “Preferisco il reintegro che dare 100 milioni ad Atalanta e Fiorentina”, oppure: “Siamo alla schizofrenia”

C’è chi scrive: “Il mercato della Juve è diventato reintegrarne uno al giorno, ora tocca a Kostic e Chiesa” e poi: “Società allo sbando più totale!” e anche: “Vergogna”, oppure: “Forse gli acquisti sono finiti. Se così fosse e la seconda campagna acquisti fallimentare di Giuntoli” e ancora: “Arrivati al 17 agosto, possiamo dire che la gestione del mercato e della comunicazione della Juve sono stati imbarazzanti?!?” Detto questo, io sto con Giuntoli perché si è trovato a gestire una situazione oggettivamente difficile”.

Il web è scatenato: “Siamo in mano a dei dilettanti, punto!!!! Sembra che stiano facendo ogni cosa per farci prendere in giro da tutta Europa. Se ne andasse a quel paese Giuntoli assieme ad Elkann. Aridatemi Andrea Agnelli subito!!!” e poi: “Guardate che andavano semplicemente presentate le liste” e infine: “Ma qualcuno ha mai comprato la maglia di De Sciglio?”