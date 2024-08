Juventus, Chiesa rompe il silenzio sui social e scatena i tifosi bianconeri

L'attaccante azzurro, scaricato da Thiago Motta e al centro di tante voci di mercato, pubblica un post che provoca la reazione dei fan

Va alla Roma, no al Milan, anzi all’estero, macchè si è promesso all’Inter a parametro zero. Resta ancora un rebus il futuro di Federico Chiesa. Reduce da un deludente Europeo in Germania, come praticamente tutti gli azzurri fatte pochissime eccezioni, fresco sposo ma scaricato pubblicamente da Thiago Motta, l’attaccante è tornato a scrivere sui social di calcio (l’ultimo post era sul suo matrimonio), scatenando il putiferio sul web.

Chiesa, l’indesiderabile che piace a metà

Teoricamente piace a tutti ma al momento non sono arrivate offerte concrete per Chiesa. La Juve l’ha messo ufficialmente sul mercato ma non intende svenderlo. Cifre al di sotto dei 20 milioni di euro non saranno prese in considerazione, almeno per il momento perché il rischio che il giocatore arrivi a scadenza nel 2025 e vada via a parametro zero fa tremare il club bianconero, attentissimo a far quadrare tutti i conti.

Il post muto di Chiesa

Oggi il giocatore è uscito parzialmente allo scoperto pubblicando su Instagram una sua foto con la maglia della Juve: sguardo severo e dito puntato verso un punto astratto. Nessuna didascali ma solo due cerchi colorati uno di bianco e l’altro di nero. Un messaggio più o meno criptico per rimarcare che vorrebbe rimanere con la Vecchia Signora? Sui social i tifosi si scatenano.

Le reazioni dei tifosi sul web

Sotto il post di Chiesa fioccano le reazioni: “L’importante che non vai all’Inter” e poi: “Non fare il Dybala della situazione, il mancato rinnovo almeno fino a questo momento è colpa tua” e anche: “INUTILE FATE POST SE POI NON RINNOVI”, oppure: “Firma il rinnovo Chiesa e prenditi sta fascia”, oppure: “Fede per favore facci capire cosa vuoi fare, rimani alla Juventus per favore”.

C’è chi scrive: “A te interessano solo i soldi non i nostri colori e la nostra maglia, vai via” e anche: “I quotidiani dicono che Motta lo vuole fuori dal progetto perché non ritenuto valido, i giornalisti dicono che Chiesa non accetta un rinnovo alle stesse condizioni dello scorso anno. Poi apro Instagram e vedo che tu pubblichi questi post con i colori bianconeri..dove sta la verità ???” e poi: “facci un attimo capire quale sarà la tua decisione finale!”

I followers sono scatenati: “Se rinnovi mi compro un altra maglietta della Juve con il nome di chiesa!. Lo giuro e ti perdono” e poi: “Non andare via, fai questa stagione e spacca tutto!!” e ancora: “Abbassa le pretese e rinnova, non servono sti post” e anche: “Vai da Giuntoli e Motta e gli dici che rinnovi a 3 milioni, è semplice. Dimostra di aver voglia di rimanere e di considerarti un giocatore da Juve, di questi post ce ne facciamo poco” e infine: “Sta diventando una soap opera questa situazione”