Chiesa e Juventus, rottura totale: l’ultima decisione chiude ogni porta, lo scenario

I bianconeri hanno ufficialmente messo fuori rosa il giocatore: il caso non può più rientrare e va trovata soluzione. I club interessati alla punta

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus ha ufficialmente scaricato Federico Chiesa. L’ultima mossa in ordine cronologico effettuata dalla Vecchia Signora è stata quella di far allenare il giocatore con gli esuberi e non più col resto del gruppo della prima squadra. Si tratta di un disperato tentativo di mettere alle strette l’attaccante nel tentativo di indurlo a trovare una sistemazione in queste settimane. Prende corpo, però, la possibilità che il figlio d’arte accetti di stare un anno in tribuna per poi trasferirsi a parametro zero altrove.

Divorzio annunciato: ma con quali tempi?

Indietro non si torna più. La Juventus e Federico Chiesa si lasceranno davvero male. L’unica cosa che ancora va compresa sono le tempistiche con le quali si verificherà questa inevitabile uscita. Dipendesse dal club bianconero la cessione avverrebbe naturalmente subito, considerato che il calciatore non fa parte più del progetto ed è ufficialmente fuori rosa. Impossibile arrivare ad una riconciliazione: la strategia societaria è stata chiara con mosse graduali ma significative per far comprendere al 26enne genovese che l’aria a Torino è per lui assai pesante.

Il piano di Giuntoli e quello di Chiesa

Pugno duro, dunque, da parte di Cristiano Giuntoli che aveva confidato in una cessione più agevole del giocatore anche per racimolare un bel gruzzoletto da reinvestire sul mercato. Il piano è però andato a farsi friggere: un po’ perché Chiesa non ha effettivamente ricevuto chissà quali offerte, un po’ perché i piani del ragazzo sembrano andare in tutt’altra direzione. Contrariamente a quanto fatto da Szczesny, l’ex fiorentino ha preferito andare allo scontro offrendo la sensazione che abbia alle spalle un’altra società.

Chi c’è dietro al giocatore?

In tanti hanno così pensato all’Inter, data la predilezione di Beppe Marotta per i parametri zero. Difficile che i nerazzurri possano pensare di anticiparne eventualmente l’arrivo, anche per non favorire una diretta concorrente dandole soldi per fare mercato. La Juve continua a sperare che si faccia avanti qualcuno, magari la Roma che sta per perdere Paulo Dybala oppure il Milan proponendo qualche altro scambio. Dall’Inghilterra per ora tutto tace mentre il Besiktas si è fatto da parte considerate le esose richieste del ragazzo. Intanto il tempo stringe…