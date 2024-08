Chiesa, il Milan è l'ultima destinazione possibile: gli intrecci di mercato tra Juve e rossoneri

Il difensore francese è a un passo dalla chiusura: interesse anche per Milik e McKennie. Chiesa, il problema è l'ingaggio

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Si infiamma l’asse di mercato Juventus-Milan, con i due club pronti a intavolare discussioni per alcuni giocatori. Oltre a Kalulu, i rossoneri starebbero considerando di aprire un dialogo anche per Federico Chiesa. Sul fronte rossonero, l’interesse si estende anche a McKennie, fuori dai piani di Thiago Motta, e Milik, che la Juventus è disposta a cedere davanti a un’offerta interessante.

Milan-Chiesa, problemi di ingaggio: la situazione

Il futuro di Federico Chiesa resta un enigma, con la situazione ancora in stallo. Il suo contratto con la Juventus scade nel 2025, e il giocatore sembra essere ormai un “separato in casa” rispetto al club bianconero. Nonostante le numerose voci di mercato che l’hanno visto protagonista, l’accostamento al Milan non ha ancora trovato riscontri concreti da parte del club rossonero.

Uno degli ostacoli principali riguarda l’ingaggio: Chiesa percepisce attualmente 5 milioni di euro all’anno, ma ne richiede 6. Il discorso, invece, potrebbe cambiare se il club rossonero riuscisse ad acquisirlo a parametro zero tra un anno, come ipotizzato dall’Inter, oppure a condizioni favorevoli verso la fine del mercato. In tal caso, l’interesse per l’esterno azzurro potrebbe tornare a prendere piede con nuove prospettive.

Juventus, Kalulu a un passo

Tra gli obiettivi di mercato di Cristiano Giuntoli figura sicuramente il rinforzo della difesa per Thiago Motta. In tal senso, il nome di Pierre Kalulu emerge con forza. Il difensore del Milan, dotato di piede destro e versatile sia come centrale che come terzino, risponde perfettamente alle esigenze del tecnico brasiliano.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo della Juventus ha già raggiunto una prima intesa con Kalulu, offrendogli un contratto da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Per quanto riguarda l’accordo con il Milan (a proposito: quanto inciderà la vita privata sul debutto di Alvaro Morata?) si prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto: la Juventus verserebbe immediatamente 3,5 milioni di euro, con la possibilità di sborsare ulteriori 14 milioni in caso di acquisto definitivo. Restano da definire i dettagli sui bonus, ma la trattativa sembra ormai ben avviata verso una conclusione positiva.

Juve-Milan, idea McKennie e Milik

Ma non finisce qui. Chiesa e Kalulu non sono le uniche suggestioni sull’asse Milano-Torino. Nelle ultime ore è emerso anche il nome di Weston McKennie, attualmente fuori dai piani di Thiago Motta e del progetto Juventus. Con il contratto in scadenza nel 2025, la Vecchia Signora sta attivamente cercando una sistemazione per lui, proponendolo ai rossoneri.

Il Milan, però, sembra orientato a puntare su altri profili, come Fofana, e sta esplorando anche opzioni per rinforzare il pacchetto offensivo. Tra i nomi in lista figura quello di Milik, con il polacco che, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio, potrebbe essere sacrificato dalla Juventus davanti a un’offerta interessante. In tal caso, la Juve dovrebbe poi muoversi per trovare un’alternativa valida a Vlahovic.

Inoltre, è da monitorare la situazione di Alexis Saelemaekers, che ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Bologna con Thiago Motta. Sebbene al momento non sia tra i nomi della Juventus, potrebbe diventare una valida opzione se le trattative con altri giocatori non dovessero andare a buon fine e magari essere inserito in qualche affare tra i due club.