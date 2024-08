Juve, dietrofront su McKennie: pace fatta mentre un altro esubero va verso l'addio: tutti i casi irrisolti

Ecco che cosa ha fatto cambiare i piani della società sul centrocampista americano. Si sblocca il mercato in uscita? Crespo sulle tracce di Kostic

Ormai s’è capito: ogni anno McKennie deve sgobbare più degli altri per trovare un posto in squadra nella Juve. La novità delle ultimissime ore è che l’americano – da esubero – potrebbe diventare un jolly a disposizione di Thiago Motta. Un déjà-vu.

Juve, retromarcia su McKennie: l’americano reintegrato

La scorsa stagione la Juventus ha provato in tutti i modi a piazzare McKennie: alla fine il centrocampista americano è rimasto ed è risultato pure tra i migliori. Via Allegri, ecco Thiago Motta. E l’ex Schalke 04 finisce nuovamente nel listone degli esuberi con altri bocciati eccellenti. Nelle ultime ore, però, il dietrofront. Weston corre dritto verso il reintegro in rosa e nel posticipo di lunedì contro il Como valevole per la prima giornata di Serie A potrebbe accomodarsi in panchina.

Che cosa ha spinto la Juve a rivedere la propria posizione

La rottura tra le parti era avvenuta soprattutto per ragioni contrattuali. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la scorsa primavera il calciatore aveva chiesto un rinnovo da 4 milioni a stagione al club bianconero a fronte dell’attuale ingaggio da 2,5 con scadenza 2025. Altra frizione si è registrata quando l’Aston Villa si è fatto avanti per McKennie e il suo entourage ha sparato addirittura un salario da 5 milioni per trasferirsi in Premier. Quella che sembrava essere una frattura insanabile, si è invece ricomposta in maniera inaspettata soprattutto perché il nazionale statunitense ha aperto al rinnovo in bianconero alle condizioni della società.

Mercato Juve, il punto sugli altri esuberi: Kostic in partenza?

Risolto il caso Szczesny con la risoluzione consensuale del contratto, resta da risolvere la grana principale legata al futuro di Chiesa, con cui è rottura totale. La Juve spera di piazzare l’esterno nazionale, che ha il contratto in scadenza a giugno 2025, per una cifra intorno ai 15 milioni. Intanto si registra l’interessamento dell’Al-Ain di Hernan Crespo per Filip Kostic. L’esterno serbo cederà alla corte del club arabo? Arthur spera di tornare di nuovo alla Fiorentina: il club viola spinge per il prestito, ma chissà che la chiusura di Commisso nei confronti della cessione di Nico Gonzalez ai bianconeri non complichi l’affare. Si attendono sviluppi per Rugani e De Sciglio, che hanno poco mercato. Tiago Djalò, primo acquisto di Giuntoli, potrebbe andare in prestito in Portogallo. Si attende la chiusura della trattativa col Venezia per Nicolussi-Caviglia.