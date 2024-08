Juventus: Yildiz fa all-in: la 10 di Del Piero, nuovo contratto e posto da titolare col Como

Silurato Chiesa, i bianconer punta sul turco, premiato con la 10 e un nuovo contratto. Intanto Motta ha gli uomini contati per la gara con il Como

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Contro il Como inizia ufficialmente l’era Thiago Motta. E anche quella di Yildiz, il gioiellino turco attorno al quale la Juventus ha decido di costruire l’organico del futuro. Così si spiega la maglia numero 10, quella appartenuta ai più grandi. Kenan come Del Piero: riuscirà il classe 2005 a reggere l’urto della pressione?

Fuori Chiesa, la Juventus di Motta punta tutto su Yildiz

Con Chiesa è rottura totale: l’esterno della Nazionale, in scadenza nel 2025, si allenerà con gli esuberi fino a quando non troverà una nuova sistemazione. Al contrario, la Juventus scommette sul talento cristallino di Yildiz, che nel posticipo in programma lunedì con il Como scenderà in campo con la numero 10, nel segno della leggenda Alex Del Piero. Già, massima fiducia nel campioncino di Ratisbona che la scorsa stagione Allegri ha alternato con Chiesa totalizzando 27 presenze e due gol in Serie A. Ora l’occasione per consacrarsi agli ordini di Thiago Motta, che punta a esaltarne le caratteristiche nel 4-1-4-1, ben diverso dal solido e poco spettacolare 3-5-2 di Max.

Non solo la 10: per Yildiz anche un contratto nuovo di zecca

A dimostrazione di quanto la Juventus creda in Yildiz, ecco che è in arrivo il rinnovo di contratto. A svelare i dettagli dell’accordo che dovrebbe essere annunciato entro domenica è La Gazzetta dello Sport. Per il turco contratto esteso fino al 2029, ma a condizioni ben diverse da quelle attuali, visto che il trequartista percepisce 300mila euro. La nuova intesa partirà da una base di un milione più bonus: nonostante una frenata nella trattativa, lo stesso giocatore ha spinto affinché si giungesse alla fatidica fumata bianca.

Juventus, esordio a ranghi ridotti: Motta spera nel mercato

La Juventus si ritrova nella stessa situazione del Napoli, col mercato in uscita bloccato che frena le operazioni in entrata. Thiago Motta si è sempre detto fiducioso, ma intanto per la prima con il Como ha davvero gli uomini contati. Come giocheranno i bianconeri? Le scelte sono quasi obbligate: Di Gregorio tra i pali, quindi batteria difensiva che dovrebbe essere composta da Bremer, Danilo, Gatti e Cambiaso. Thuram agirà davanti alla difesa, mentre Douglas Luiz e Locatelli saranno schierati in posizione più avanzata, con Weah e Yildiz esterni. Il terminale offensivo sarà Vlahovic, che non ha incantato durante il precampionato.