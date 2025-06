Gp Assen, Marc Marquez tra record Agostini e paura per Alex: “Che rischio”. Solito Bagnaia punge Ducati

La domenica perfetta del leader del Mondiale rovinata dall'infortunio capitato al fratello: "Spero si riprenda in fretta". Bilancio agrodolce per Pecco: "Moto complicata"

Ancora Marc Marquez, sempre Marc Marquez. In Olanda, decimo appuntamento del MotoMondiale, lo spagnolo della Ducati centra la terza vittoria di fila e allunga in classifica nel giorno in cui il fratello Alex finisce ko in pista dopo aver perso il controllo della sua moto. Bezzecchi da urlo, Bagnaia torna sul podio ma il bilancio è “agrodolce”. Nel mirino c’è sempre

Marc Marquez, festa rovinata nonostante l’impresa

Non è stato un weekend facile per i fratelli Marquez. La domenica perfetta del pigliatutto Marc, capace di trionfare in Olanda nonostante la caduta nelle prequalifiche, è stata rovinata dall’infortunio capitato ad Alex, che ha riportato la frattura scomposta del secondo metacarpo e già in serata o al massimo domani mattina sarà operato a Madrid. “Non me lo aspettavo, perché Assen non è un circuito forte per me. Sono felicissimo” ha dichiarato il leader del Mondiale ai microfoni di Sky. Poi, però, i pensieri sfrecciano verso il fratello.

“Mio padre mi ha detto che si è infortunato a un dito. Auguro il meglio a tutti i piloti e in particolare a mio fratello, ma questi sono i rischi delle corse”. E aggiunge: “Alex è il mio rivale principale, lo voglio in pista. Voleremo insieme: speriamo che possa recuperare in fretta”. Con questo successo il 32enne di Cervera ha acciuffato il mito Giacomo Agostini a quota 68 vittorie in top class, piazzandosi al secondo posto di tutti i tempi. Non solo: ha centrato il podio numero 600 per la Spagna, tornando a trionfare ad Assen a distanza di quasi sette anni. I punti in classifica sono 307, un’enormità: dopo 10 Gp si trova a +68 su Alex e +126 su Bagnaia.

Il weekend da urlo di Bezzecchi e l’obiettivo dell’Aprilia

Il terzo posto alla Race Sprint, il secondo in gara. Fine settimana da urlo per Marco Bezzecchi, al settimo cielo per il risultato raggiunto. “Gara fantastica: ho anche provato ad attaccare Marquez ma ne aveva di più. Ho spremuto la moto davvero al massimo: da tempo non salivo sul podio sia nella Sprint sia nella corsa della domenica. Abbiamo fatto un lavoro straordinario” ha commentato il riminese dell’Aprilia.

Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore tecnico del team, Fabiano Sterlacchini: “Dobbiamo dare solidità e continuare a spingere in questo percorso di crescita. Il risultato odierno dimostra che il nostro lavoro va nella direzione giusta”.

Bagnaia, solita storia: Pecco finisce di nuovo indietro

La scorsa settimana al Mugello Pecco era stato durissimo con la sua moto. Stessa storia anche in Olanda, dove si è dovuto accontentare di finire alle spalle del compagno di scuderia Marc Marquez. Il terzo posto finale è un contentino che di certo non lo rinfranca. Ne consegue che il bilancio tracciato da Bagnaia è “agrodolce. Avrei voluto fare di più, ma ho avuto difficoltà. Il passo non era male, però non sono riuscito ad andare oltre il terzo posto”.

L’ex iridato non si accontenta: “Io voglio sempre di più, ma la moto di quest’anno è complicata: mi limita tanto in staccata e ingresso”. Per il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, la prova del torinese è “da sottolineare. Ha fatto una gara fantastica, ha guidato bene centrando anche il giro veloce. Ripartiamo da qui”.