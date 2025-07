Real Madrid-Juve, Tudor avvisa i Blancos: "Non sarà come col City". Xabi Alonso scioglie il nodo Mbappè

Le dichiarazioni dei due allenatori in vista degli ottavi di finale del Mondiale per Club: Tudor rialza i bianconeri. Xabi Alonso mette tutti sull'attenti.

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Il conto alla rovescia per gli ottavi di finale del Mondiale per Club tra Real Madrid e Juventus è iniziato. La posta in palio è altissima e le sorprese sono dietro l’angolo, come ha dimostrato l’Al Hilal contro il Manchester City nelle ultime ore. I bianconeri devono rialzarsi dopo la batosta nei gironi proprio contro la squadra di Pep Guardiola e hanno una grande occasione contro i Blancos. Le sfide contro gli spagnoli hanno regalato sempre grandi emozioni e Tudor non ha intenzione di partire sconfitto.

Tudor carica la Juve verso il Real

“Mi aspetto una partita difficile, contro una squadra blasonata con grandi qualità”, ha esordito Tudor, tracciando subito i contorni di una sfida che non lascia spazio all’improvvisazione. Il Real Madrid, del resto, ha costruito la sua leggenda proprio nella dimensione europea: “In questi tornei è sempre forte”, ha ammesso con rispetto. Ma il rispetto non è timore: “Noi ci siamo preparati. Vogliamo passare, vogliamo giocarci le nostre carte”. È un discorso che vibra di determinazione, quello dell’allenatore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dalla sconfitta contro il Manchester City il gruppo ha saputo rialzarsi, senza cercare alibi: “La sconfitta fa parte del gioco e della vita. Si accetta e si va avanti”. Ora è il momento di un nuovo inizio, di una nuova battaglia: “L’ultima loro partita mi è piaciuta tanto. Ho visto qualità, lavoro di squadra, sacrificio. Ho visto una squadra vera. Ci aspetta una partita difficile, l’abbiamo analizzata bene, ma io ho detto ai miei giocatori che queste sono le partite più belle da giocare. Tutti vogliono battere il Real Madrid, vogliamo provarci anche noi. Bisogna viverla così, anche con grande coraggio. La partita del torneo per noi? Ovviamente!“.

Xabi Alonso e le condizioni di Mbappé

L’allenatore del Real Madrid ha sciolto subito i dubbi su Mbappé: “Sta meglio, ci sono buone possibilità che giochi. Ma non possiamo dipendere da lui. La nostra deve essere una missione collettiva”. Poi ha speso belle parole anche per la Juve: “Ha idee chiare e buoni giocatori. Siamo agli ottavi, lo sappiamo: qui si affrontano solo le squadre più forti del mondo”.

L’allenatore spagnolo ha elogiato anche il suo predecessore ai Blancos: “Ho davvero un buon rapporto con Davide e Carlo ha avuto una carriera fantastica, io gli sono molto grato. Ora ho un team fantastico”. Poi ha concluso: “Sono stato subito chiaro con i miei giocatori, ho detto loro che è importante giocare da squadra e saper gestire i livelli di stress. Per atteggiamento stanno facendo le cose giuste”.

Real Madrid-Juve, le probabili formazioni