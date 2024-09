Milan, Tudor il prescelto di Ibra per il dopo-Fonseca: derby con giallo coreografie, ecco perché

A giugno la scelta del club rossonero era di evitare un altro allenatore italiano, ma ora per il dopo Fonseca si cerca un tecnico che conosca la A

Doveva essere il dopo Garcia al Napoli, è stato il dopo Sarri alla Lazio ed ora, Igor Tudor, è tra i nomi più caldi per il dopo Fonseca al Milan. Intanto, il tecnico portoghese è giunto all’ultima chiamata: il derby contro l’Inter domani sera alle 20:45. In caso di sconfitta dei rossoneri, il boss-Ibra provvederà immediatamente a sostituirlo. Come può giocare il Milan di Tudor, il rapporto tra l’ex bianconero e lo svedese a capo dei rossoneri e le novità del derby.

Milan: i candidati per la panchina

Tra i nomi considerati, oltre Igor Tudor, ci sono Sarri ed Edin Terzic. Accantonate le opzioni Tuchel e Allegri, escluse per ragioni economiche. Sarri sarebbe un profilo interessante, ma il suo stile di gioco potrebbe essere difficile da implementare a stagione in corso. Tudor, invece, gode già del rispetto di Ibrahimovic, ma non sembra entusiasmare particolarmente i tifosi. Una cosa è chiara: se in estate il club rossonero cercava un allenatore non italiano, ora, per rimediare ad un inizio di stagione deludente si punta ad un allenatore che conosca bene la Serie A.

Tudor e Ibrahimovic, il rapporto tra i due

Zlatan Ibrahimovic conosce molto bene Tudor, avendo giocato con lui ai tempi della Juventus. Ibrahimovic apprezza il carattere forte e il modo di allenare del croato. Tudor sembra disposto a trattare con il Milan, e un accordo potrebbe essere raggiunto con un contratto fino a fine stagione e un’opzione di rinnovo in base ai risultati ottenuti.

Come potrebbe giocare il Milan con Tudor

Se Tudor dovesse diventare il nuovo allenatore, potrebbe portare sin da subito il suo sistema di gioco preferito: il 3-4-2-1. Questa è la formazione probabile con Tudor:

– Portiere: Maignan

– Difesa: Tomori, Thiaw, Pavlovic

– Centrocampo: Emerson Royal, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez

-Trequartisti: Pulisic, Leao

– Attaccante: Morata

I tifosi non si fidano di Tudor

I tifosi rossoneri non sono però convinti del nuovo possibile allenatore e fioccano le reazioni sui social: “Ragazzi Tudor è peggio di Fonseca, alla Lazio ha fatto solo guai a fine campionato: è un altro pazzo peggio di Ibra… Ma che fine faremo???” E ancora: “Molto molto male, ci voleva Allegri per risolvere tutto!!!” C’è poi chi scrive: “Tra Sarri e Tudor preferisco Sarri ma nel calcio vanno avanti i raccomandati, quindi Ibra farà prendere Tudor”.

Non si placano i tifosi: “Ma con il 3-4-2-1 dove ci avviamo se per una volta il Milan stava provando a utilizzare un sistema di gioco internazionale e neanche funziona?” E infine: “Dopo 3 mesi passati a rifondare il 4-3-3, ora siamo al 4-2-3-1 e per finire con Tudor avremo il 3-4-2-1: ditemi voi che speranze di risultati abbiamo…???”

Le novità in Curva per il derby Inter-Milan di Serie A

La Curva Nord dell’Inter ha deciso intanto di non realizzare una coreografia per il derby, scelta insolita per una partita così sentita. La decisione è legata allo shock per l’omicidio di Antonio Bellocco avvenuto il 4 settembre per mano dell’ex capo ultrà Andrea Beretta, che aveva parlato di tensioni interne alla gestione della curva. Ora, con il nuovo direttivo guidato da Renato Bosetti, la curva si limiterà a sventolare bandiere nerazzurre. Inoltre, per la prossima partita di Champions considerata ad alto rischio, il prefetto di Milano ha imposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Serbia e altre restrizioni sui biglietti.

I tifosi del Milan, nonostante il deludente inizio di stagione, sono pronti invece a sostenere la squadra durante il derby. La Curva Sud prepara la classica coreografia e il supporto per la squadra sarà incondizionato, a patto che i giocatori dimostrino impegno. Tuttavia, se il Milan dovesse offrire una prestazione deludente, i tifosi non esiteranno a cambiare atteggiamento, come è già successo contro il Liverpool.