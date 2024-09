Inter, Zanetti e l’abbraccio ad Andrea Beretta: sui social il video che scatena la rabbia dei tifosi della Juventus

Andrea Beretta, capo ultras dell’Inter, è accusato dell’omicidio di Antonio Bellocco è al centro di una battaglia social tra i tifosi della Juve e quelli nerazzurri: è un video alza il polverone

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La rivalità tra Inter e Juventus e in particolare tra i rispettivi tifosi sembra non avere confini. Non si limita al campo da calcio, ai 90 minuti delle partite e a qualche polemica arbitrale, ma già da un po’ di tempo sembra essere penetrata anche nella vita di tutti i giorni e nelle ultime ore sta facendo breccia anche dopo una notizia di cronaca nera come l’omicidio di Antonio Bellocco.

Zanetti: il video dell’abbraccio a Beretta

L’ultima scossa social alla rivalità arriva con un video di qualche tempo fa che riprenderebbe il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti e Andrea Beretta, capo ultras nerazzurro, accusato proprio dell’omicidio di Antonio Bellocco avvenuto qualche giorno fa a Cernusco sul Naviglio. Una vicenda, quest’ultima, sulla quale sono ancora in corso le indagini da parte degli inquirenti per riuscire a fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto e sulle sue motivazioni. Nel video si vede, ma il condizionale resta d’obbligo, Zanetti uscire da un auto e rivolgere un abbraccio ad Andrea Beretta circondato da altri tifosi nerazzurri.

L’attacco dei tifosi della Juventus

Il saluto tra Zanetti e Beretta ha scatenato la rabbia dei tifosi della Juventus che ritengono che nel corso degli ultimi giorni, i media non abbiano seguito con la necessaria attenzione gli sviluppi dell’omicidio Bellocco, la posizione di Beretta e in particolar modo gli affari della Curva Nord e la posizione dell’Inter in tutta questa vicenda. Una rabbia scatenata anche perché, sostengono i tifosi bianconeri, alla Juventus non è stato concesso lo stesso tipo di trattamento quando si è parlato delle infiltrazioni di organizzazione malavitose all’interno del tifo organizzato (una vicenda che poi ha avuto corso in tribunale anche con condanne dopo l’inchiesta Last Banner). In particolare l’accusa che viene rivolta a Zanetti è quella di essere troppo “vicino” a Beretta che ai tempi in cui è girato il video aveva già subito un provvedimento che gli impediva di accedere allo stadio.

I rapporti tra Zanetti e la Curva

Nei giorni scorsi il nome di Javier Zanetti era finito al centro della polemica dopo un articolo del Fatto Quotidiano che ha riportato a galla un’informativa della polizia giudiziaria nella quale i rapporti tra il presidente dell’Inter e il tifo organizzato venivano definiti come “confidenziali”. In una serie di intercettazioni infatti gli inquirenti avrebbero avuto modo di ascoltare delle conversazioni in cui alcuni esponenti della CurvaNord dell’Inter erano entrati a conoscenza di particolari anche sulla rescissione del contratto di Antonio Conte che non erano mai stati riportati dalla stampa.