Inter-Milan: Fonseca dice no al record, la confusione Inzaghi. L’ironia dei tifosi della Juve: “Mariani come Orsato”

Un derby che regala sorprese. Alla vigilia sembrava già scritta l’ultima panchina per Paulo Fonseca e un’altra vittoria dell’Inter. Invece il tecnico portoghese e i rossoneri hanno ribaltato completamente la storia con una partita e un risultato che ora mette in discussione anche Simone Inzaghi e la gestione di questa prima parte di stagione.

La vittoria di Fonseca

A un passo da un esonero clamoroso, Paulo Fonseca prova a cambiare le sorti della sua stagione e soprattutto quelle del Milan. Sui social il giudizio è unanime sul tecnico portoghese che fino a pochi giorni fa sembrava già con le valige pronte. Contro l’Inter, i rossoneri giocano la miglior partita sotto la sua gestione con un avvio di gara da urlo e un secondo tempo fatto di scelte giuste e di tanto coraggio. Scelte giuste che cominciano dallo schierare Gabbia titolare dal primo minuto e finalmente arrivano i complimenti dai tifosi anche per il suo atteggiamento nel corso degli ultimi giorni: “Un applauso a Fonseca: un vero signore, un altro avrebbe già mandato a quel paese i giornalisti ogni fine settimana con le domande che propinano. Che non sia solo un fuoco di paglia”. E ancora: “L’ha vinta il signor Fonseca con scelte pesati dopo una settimana di umiliazione pubblica. Se la merita più di chiunque altro”. Dopo 6 derby persi dal Milan, Fonseca dice no al record negativo di 7 ko nella stracittadina e si guadagna il suo posto nella storia rossonera.

La presunzione di Inzaghi

Nel corso dell’ultimo anno e mezzo sono arrivati praticamente solo complimenti per Simone Inzaghi ma stasera a finire nel mirino della critica c’è anche il tecnico nerazzurro. “Squadra sfilacciata, svagata, messa malissimo in campo, parte male e finisce peggio. La sostituzione di tutto il centrocampo dice molto dell’insoddisfazione di Inzaghi ma anche della confusione che si è creata dopo”. E ancora: “La peggior patita della gestione Inzaghi. Vediamo se lo schiaffone fa bene”. Mentre Ale commenta: “Stasera Simone Inzaghi veramente irriconoscibile. Con tre cambi ha distrutto un centrocampo formidabile”.

L’ironia dei tifosi della Juve

Sui social la sconfitta dell’Inter crea subito scompiglio, i tifosi della Juventus prendono posizione già dalla vigilia schierandosi nettamente dalla parte dei rossoneri. E dopo il derby tra i protagonisti c’è anche l’arbitro Mariani che è riuscito a gestire la partita nel migliore dei modi con il Var che ha corretto il suo unico grande errore (il rigore concesso al Milan per il tocco di Lautaro che però era di spalla e non col braccio). Con il tema della “Marotta League” sempre fortissimo sui social arrivano anche i messaggi ironici: “In questo momento il mio pensiero va a Mariani che dopo questa sconfitta dell’Inter non arbitrerà più i nerazzurri”. E ancora: “Mariani non arbitrerà più l’Inter – commenta Antonio – E’ il nuovo Orsato”.

