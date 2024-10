Corona: Vieri tradito da Ventola alla Bobo-tv, Adani solo un montato. Nuove bordate su Totti

Il re del gossip al podcast Gurulandia commenta le parole di Cassano e torna sulle ultime notizie legate ad Ilary e al nuovo tradimento del Pupone

Dategli un microfono e un’ora a disposizione e vi dirà tutto di tutti. Che sia vero o falso lo stabilirà il tempo ma Fabrizio Corona è sempre più scatenato. Dopo aver anticipato il flirt di Totti con la Jacobelli il re del gossip, al podcast Gurulandia, parla anche degli ex componenti della Bobo-tv e di Diletta Leotta.

Corona attacca Cassano

Bersaglio di Corona ora sono gli ex protagonisti della Bobo-tv e il primo è Antonio Cassano che ha avuto parole durissime nei confronti dell’ex amico Vieri: “Cassano è andato al podcast di Gazzoli e ha detto di tutto su Vieri, Cassano è il prototipo dell’ospite perfetto per certe cose, non parla una parola d’italiano, ha la terza media, simpaticissimo ma io qui parlo di persone che fanno parte di un sistema che ho sempre combattuto e per cui ho fatto anni di prigione. Io non ho amici, ne ho 4-5 e non li nomino. Io non vado in tv o sui giornali o su un podcast a parlare male di persone con cui ho mangiato nello stesso piatto, con cui ho condiviso momenti importanti con la famiglia e i figli, sapendo che l’altro non si difenderà mai per indole”.

Ventola il primo traditore di Vieri per Corona

Poi aggiunge: “In tutta questa situazione oltre ad Adani che è un montato allucinante, convinto di essere un guru ma è stato cacciato da tutti i posti, l’unico con cui deve risentirsi vieri è ventola, quando non aveva niente da fare lasciato dalla moglie chi si è preso cura di lui? chi lo ha reinserito, trovato un lavoro? Queste cose te le devi ricordare magari Vi dirò poi la verità su perché hanno litigato”

Gli sviluppi della liasion di Totti

Corona torna anche sulla vicenda Ilary-Totti (“la racconterò in esclusiva sul mio libro”) e dice: “Totti l’ha sempre cornificata Ilary e non l’avrebbe mai lasciata, ora sta con Noemi e ha ricostruito lo stesso sistema, fa le stesse cose, non è cambiato niente. Ha sostituito Ilary con Noemi, ha cambiato casa ma gli amici sono gli stessi e le abitudini sono le stesse, ha riproposto tutto nella stessa maniera di prima. Noemi si comporterà come Ilary perché gli conviene, è una che vuol star tranquilla”.

Chiusura con Diletta Leotta: “Il marito è ingrassato di 5-6 kg, sentivo lei dire che finora va bene, ma ora lui è senza squadra e non si capisce cosa faccia tutto il giorno. Lei diceva: “speriamo non lo prenda una squadra all’estero così me lo godo…”. Ma chi volete che se lo prenda? Comunque vi avevo anticipato che si sarebbero lasciati e aggiungo che accadrà entro il maggio del 2025″.