Corona rivela: Totti tradisce anche Noemi, ho le prove. Quante bugie ha detto Ilary

Il re del gossip anticipa clamorose novità sulla vita sentimentale dell'ex capitano e assicura che domani usciranno anche delle foto compromettenti

Totti e Ilary, dove eravamo rimasti? Ilary l’abbiamo lasciata sul red carpet della prima di Fino alla fine, il nuovo film di Gabriele Muccino presentato al Roma Film Festival, con un insolito look: total black arricchito solo da un impercettibile effetto gessato, silhouette iper coprente e volumi oversize. Totti invece ha fatto notizia con la clamorosa voce del suo possibile ritorno in campo ma Fabrizio Corona anticipa novità sulla vita sentimentale dell’ex capitano della Roma e non solo.

La strana voglia di Totti di tornare in campo

Il Pupone è tornato sotto i riflettori in questi giorni con il mezzo annuncio sull’ipotesi di tornare a giocare a 48 anni. “Mi hanno cercato squadre di serie A, mai dire mai, in 2-3 mesi potrei essere pronto per giocare mezzora a partita”.

Corona scriverà un libro in cui parlerà anche di Ilary

Sull’ex coppia è tornato a parlare Fabrizio Corona. Il re del gossip sul suo canale Instagram spiazza tutti con una notizia dal titolo: “Da Ilary Blasi a Noemi Bocchi, cambia partner ma non il vizio di Francesco Totti di tradire”.

Poi scrive: “A breve la verità tra Totti e Ilary ve la svelerà nel mio nuovo libro in uscita a Febbraio. Non c’è bisogno che vi dica che svelerò tutte le bugie raccontate dalla coatta romana nel documentario di Netflix “UNICA”.

Totti tradisce Noemi?

Corona prosegue: “Detto ciò, la Notizia Esclusiva che vi lancio in anteprima per voi del mio canale telegram è che Francesco Totti nella sua nuova vita ha semplicemente sostituito Ilary con Noemi, facendo esattamente la stessa vita di prima. Sapete cosa significa? È tornato a tradire Noemi regolarmente come ha fatto centinaia di volte ai tempi con Ilary.

Giovedì in un famoso settimanale usciranno delle foto del Pupone paparazzato in un albergo di Roma con una ragazza, una “showgirl” la quale, una volta ascoltata non ha smentito, anzi. State già provando ad indovinare di chi si tratta? Giusto il tempo di fare quello che dovevano fare (55 minuti circa) e dopo i due sono andati via subito”.