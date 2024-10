Totti choc: "Mi hanno cercato squadre di serie A, il pensiero mi è venuto"

L'ex capitano della Roma non esclude di tornare a giocare a 48 anni, 7 dopo l'addio al calcio: "Nella vita mai dire mai, certo dovrei allenarmi bene"

Quel pomeriggio tutta Roma era attaccata alla pay-tv o in piedi allo stadio, con le lacrime agli occhi. Tifosi comuni o vip come Claudio Amendola e tanti altri, singhiozzando mentre sentiva le ultime commosse parole di Totti da giocatore. Era il 28 maggio del 2017 quando il capitano giallorosso, messo quasi alle strette dalla società e dopo anni di difficile convivenza con Spalletti, annunciò il suo ritiro all’ultima di campionato. Oggi, a distanza di otto anni e con 48 primavere sulle spalle, il Pupone riapre all’idea di tornare a giocare.

La rivelazione di Totti

Una sorpresa per tutti le parole di Totti, rilasciate nel corso di un’intervista a Betsson Sport: “Ci sono state di recente squadre di Serie A che mi hanno chiamato e mi hanno fatto venire un po’ di…pazzia, un po’ di pensieri. Sarebbe difficile ma nella vita mai dire mai. Ci sono già stati dei giocatori in passato che sono tornati in campo dopo tanti anni dal loro ritiro. Sicuramente, se dovessi tornare a giocare in Serie A, mi dovrei allenare bene”.

I sette anni senza calcio di Totti

In questi anni senza calcio giocato a Totti è successo di tutto: sedotto e abbandonato dalla Roma, dove la sua esperienza come dirigente è stata breve e infruttuosa, deluso dalla moglie Ilary con cui si è separato dopo una lunga telenovela piena di veleni e retroscena, innamorato di una nuova fiamma e sempre in vana attesa di una chiamata dal suo vero amore, cioè la Roma.

Dal punto di vista atletico Totti si è sempre tenuto in forma col padel, ha partecipato alla King World Cup e ha sempre continuato a giocare con la maglia del “Totti Sporting Club Ca8”, la sua squadra amatoriale di “Calcio a 8” dove continua a fare la differenza nonostante l’età.

La profezia di Zazzaroni

Il direttore del Corriere dello sport, Ivan Zazzaroni, nei giorni scorsi aveva auspicato il ritorno in campo di Totti e lo stesso ex n.10, in occasione della festa dei 100 anni del quotidiano sportivo romano, aveva detto: “Io con il livello che c’è adesso anche a 47 anni potrei continuare a giocare”. Sempre Ivan Zazzaroni durante il programma Deejay Football Club su Radio Deejay aveva rivelato: “Con il livello così basso che c’è ora in campionato Francesco potrebbe tornare quando vuole. Anzi, io so che ci sta pensando. Lui con due tre mesi di allenamento cala dieci chili e fa 30 minuti a partita. Pensa che cosa sarebbe vedere il piede di Francesco ancora in campo. Ti dico, ci sta pensando, lo so per certo”.

I precedenti degli evergreen

Totti non sarebbe il giocatore più vecchio con i suoi 48 anni, basti pensare a Kazu Miura, che ha giocato fino a 56 anni, o a Stanley Matthews che ha calcato i campi fino 50 anni.