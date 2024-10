Juventus, Zazzaroni stronca Yildiz: "Un giocatorino, non salta l'uomo, meglio Totti a 48 anni"

Il baby turco è ancora a zero gol segnati in 8 giornate di campionato e sotto porta sembra sempre di più appannato. Perché non funziona più nella Juve

Yildiz, che fatica: il talento dei bianconeri non brilla più. Cosa succede al turco? Dopo una buona partenza in campionato con due assist e un super gol in Champions contro il PSV, l’esterno sinistro di Thiago Motta si è quasi completamente spento e non fa più la differenza. Da oltre un mese non segna e sulla fascia sia nel 4-2-3-1 che nel 4-3-3 fa fatica ad entrare nel vivo del gioco e a saltare l’uomo. Ma se da una parte il tecnico della Vecchia Signora difende Yildiz, Ivan Zazzaroni, nel corso di Pressing su Canale 5, ci è andato giù pesante con le critiche al calciatore.

Pressing, Zazzaroni sminuisce Yildiz

Non basta la benedizione di Del Piero ad Yildiz e la 10 sulle spalle, per Ivan Zazzaroni il baby turco non è ancora pronto: “Yildiz è un giocatorino, se io penso a Totti, spero che torni a giocare a 48 anni. E’ bravo, ha dei numeri sicuramente, ma non salta l’uomo quasi mai. Non è colpa di Yildiz, ha tutto il tempo per crescere, ha potenzialità ma non mi dà garanzie. Giusto che la Juve investa su di lui per il fattore età”,

Pressing, Massimo Mauro: il paragone Yildiz-Chiesa

Anche l’ex giocatore di Juventus e Napoli, Massimo Mauro, dice la sua su Yildiz e spiega come dovrebbe giocare: “Penso che debba giocare diversamente, sulla sinistra è diventato ormai troppo prevedibile, mi sembra Chiesa venuto male”.

Zazzaroni non vede la crescita della Juventus

Infine, per Ivan Zazzaroni la Juventus di Thiago Motta vince ma ancora non esprime una sensazione di crescita netta: “Di Gregorio è un bravo portiere, sul piano difensivo Motta sa organizzarsi benissimo. In avanti manca qualità, ma intanto la Juve fa punti vincendo partite difficili come quella contro la Lazio che andavano verso il pareggio. Non mi è sembrata però una Juventus che faccia faville per vincere partite. Io questa crescita non la vedo, per me mancano giocatori”.