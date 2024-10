Juventus, per Yildiz arriva la benedizione di Del Piero: il retroscena sulla 10

La leggenda bianconera ha elogiato il giovane calciatore turco: "Porta la numero 10 con voglia e dedizione, si merita il meglio"

Tiro a giro, linguaccia e tanta umiltà: Kenan Yildiz ha un solo modello in testa e porta il nome di Alessandro Del Piero. “È il mio idolo”, ha detto più volte il turco senza troppi dubbi. I tifosi possono stare sereni, la strada è quella giusta. E ha ricevuto la benedizione anche da grandi campioni ed ex Juve: da Dybala dopo il match contro la Roma e ovviamente anche da Alex: “Merita la numero 10″.

Juve, Del Piero esalta Yildiz

“Yildiz? Mi piace molto la sua attitudine, come si approccia al gioco e alla partita. So che è un grande lavoratore, è un ragazzo umile e sa che essendo ancora giovane ha tanto da lavorare. Queste sono caratteristiche fondamentali per migliorare e fare grandi cose. Gli auguro il meglio perché se lo merita. La 10 è una maglia che va portata con questa allegria e con questa voglia e dedizione” – ha detto Del Piero a Radio Serie A.

Yildiz e il gol alla Del Piero

Del Piero ha parlato anche della rete realizzata da Yildiz in Juventus-Psv, al suo esordio in Champions League: “Il gol è stupendo, semplicemente stupendo”. Poche parole per confermare la sua stima nei confronti del giovane gioiello bianconero, che con quella rete ha battuto proprio un suo record nella massima competizione europea: il più giovane marcatore della Vecchia Signora in questa competizione.

Del Piero e il siparietto con Yildiz

Non è la prima volta che Del Piero parla bene di Yildiz, lo aveva già fatto dopo il gol in Juventus–Psv: “Sono molto felice per lui: ha fatto una bella partita, ha iniziato bene la stagione e ha fatto bene l’anno scorso. Si è assunto una responsabilità importante: sono felice per te, Kenan!“. Dolci parole che hanno fatto arrossire il talento turco: “Sono un po’ nervoso ora (ride, ndr)”. Poi nello studio di Sky Sport hanno paragonato la rete del classe 2005 con quella di Alex contro il Dortmund: “Mamma mia che gol!” ha esclamato il numero 10 bianconero. E da lì poi un’altra domanda di Del Piero: “Come è nato il tuo gol?”. Risposta molto umile: “Devo ringraziare Cambiaso, che ha corso sulla fascia e mi ha liberato lo spazio per il tiro”.

Poi ci ha pensato Alex ad analizzarlo: “Col primo controllo la porta subito avanti e affronta l’avversario, sfrutta la sovrapposizione di Cambiaso che fa titubare il difensore: la tocca appena appena per crearsi lo spazio. Poi ha un tiro forte e preciso già di suo: su quella conclusione non ci arriva nessuno. Gol spettacolare, per tempismo e per il primo tocco che fa, parte subito con l’idea di attaccare. Gol spettacolare, poi a me piacciono questi gol… (ride, ndr)”. Yildiz può stare sereno, ha un grande ammiratore.