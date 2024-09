Juventus, siparietto Yildiz-Del Piero in tv: sui social delirio per il turco

La stellina si prende la scena dopo aver battuto l'ennesimo record ma durante l'intervista a Sky con Del Piero in studio stupisce con le sue parole

La ’10’ bianconera sulle spalle, man of the match e una rete da corsi e ricorsi storici. E’ una serata di forte emozione per la stellina turca Kenan Yildiz che segna al 21′ in Champions contro il PSV Eindhoven. Apre le marcature, nella gara che poi finirà 3-1, ed infrange anche un super record. Era il 13 settembre 1995 quando Del Piero segnò con la Juventus il suo primo gol in Champions anche in quell’occasione i bianconeri vinsero per 3-1, ma contro il Dortmund). Ventinove anni dopo la storia si ripete con il gol di Yildiz, segnato allo stesso modo con un tiro a giro di destro, che l’ha reso il marcatore più giovane della Vecchia Signora nella competizione dalle grandi orecchie. Al termine della gara, il confronto in diretta tv con Del Piero ha scatenato i social.

Yildiz, la reazione del turco nel confronto con Del Piero

Un dolce sorriso sempre stampato sulle labbra, dalla prima all’ultima parola pronunciata ai microfoni di Sky nel post Juventus-PSV di Champions. Un italiano ancora però incerto, con una gomma da masticare in bocca che ha reso ancora più difficile decifrare alcuni passaggi durante l’intervista. Ma una cosa è certa, Kenan Yildiz ha sentito – e non snobbato come spesso accade – il peso del confronto con l’ex storico capitano Del Piero che dallo studio ha provato sin da subito a metterlo a suo agio: ”

“Un giovane ha appena battuto un mio record e sono molto felice per lui, sono felice perché ha fatto una bella partita, perché ha iniziato la stagione molto bene, perché ha fatto bene l’anno scorso e perché si è assunto la responsabilità di mettersi questa dieci sulle spalle, per cui sono felicissimo per te Kenan”.

Il turco, con tanto di spalle all’ingiù e mai con petto gonfio durante tutta l’intervista, ha poi replicato e a sorpresa si è anche scusato: “Sì, io sono un po’ nervoso adesso… (ride, ndr). Ahia, scusami Alex…”. E, alla riproposizione delle immagini da parte della regia del gol di Del Piero nel 1995, Yilidz ha poi commentato: “Che gol, mamma mia…!”

Yildiz spiega cosa vuol dire giocare con la maglia numero 10

Gol, esultanza e numero 10: tutto uguale a Del Piero. Yildiz, in mixed zone, ha poi spiegato cosa voglia dire per lui giocare con quel numero di maglia sulle spalle: “È tutto per me, è un numero molto importante, sono contento di giocare con questo numero. Grazie anche ai tifosi della Juventus, anche lo stadio ha fatto bene oggi”.

Yildiz, i tifosi bianconeri lo elogiano sui social

Sui social è tripudio per la stellina turca: “Kenan Yıldız batte il record diventando il più giovane marcatore di sempre della Juventus Champions League. Gol al primo esordio in Serie A. Gol alla prima esordio in Coppa Italia. Gol al primo inizio di Champions League. Dite a quel ciuccio di Allegri che lui l’allenatore di calcio non lo può e non lo deve fare!!!!!” E ancora: “Yildiz non poteva scegliere un tipo di gol più appropriato per battere il record di Del Piero di essere il giocatore più giovane ad aver mai segnato in UCL”.

I tifosi bianconeri non si placano: “Yildiz per me è già amore: si scusa con Alex Del Piero per aver battuto il suo record, questo vi fa capire l’umiltà di questo ragazzo che sente il peso della storia sulle spalle e che nonostante viaggi alla velocità della luce fa di tutto per non pestare i piedi a giganti del passato.” E infine: “Quando Yildiz si è scusato con Del Piero ho capito che questo ragazzo è una mosca bianca nel mondo del calcio. Oggi sono tutti super atteggiati, invece Kenan è sempre umilissimo con quel sorriso incredibile e la felicità negli occhi come un bambino che sogna...PROMOSSO!!!!!”.

Clicca qui per rivedere la moviola di Juventus-PSV Eindhoven di Champions League