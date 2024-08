Juventus: Yildiz, il messaggio con la 10 sulle spalle e la paura dei tifosi

I tifosi bianconeri restano perplessi su alcuni aspetti legati al rinnovo del turco: eredità pesante la maglia che fu di Del Piero e Platini

C’è gioia ma anche ‘paura’ per i tifosi della Juventus dopo il rinnovo di Kenan Yildiz. Il baby fenomeno turco ha prolungato il suo contratto con i bianconeri fino al 2029: nuova maglia numero ’10’ sulle spalle e cifre del contratto triplicate. Dalle proteste dei tifosi della Vecchia Signora prima, quando Allegri ancora non lo vedeva al centro del progetto, al malcontento generale ora per alcuni aspetti ‘particolari’ dovuti al prolungamento di contratto dell’attaccante bianconero lanciato dalla Juventus ‘Next Gen’ alla prima squadra.

Juventus, ufficializzato il rinnovo di Yildiz

Attraverso i propri canali social, i bianconeri hanno ufficializzato il rinnovo dell’ attaccante classe 2005: “Kenan Yildiz si conferma al centro del progetto bianconero e rinnova il suo contratto con la Juventus: è ufficiale il prolungamento dell’accordo con il talento turco classe 2005 fino al giugno 2029. Da oggi, inoltre, Kenan indosserà la maglia numero 10″.

Gli auguri della Juventus al calciatore: “Nell’annata appena trascorsa invece la definitiva consacrazione, con il passaggio in prima squadra che lo ha portato all’esordio in Serie A contro l’Udinese lo scorso 20 agosto, alla prima da titolare in carriera alla Juventus condita con il super gol messo a segno a Frosinone in trasferta (colpito poi anche in casa nel match di Coppa Italia) e a un ruolo diventato via via sempre più centrale nel presente e nel futuro della Juventus. Soltanto l’inizio di una storia che proseguirà in bianconero e con il 10 sulle spalle. Una bellissima notizia: congratulazioni, Kenan!”.

Polemiche per messaggio in lingua inglese di Yildiz ai tifosi

Subito dopo il comunicato del club inerente al rinnovo del calciatore, è arrivato anche il messaggio di Yildiz per i tifosi bianconeri: “Ciao tifosi della Juve, sono felicissimo di aver rinnovato il mio contratto e di indossare questo numero così pesante. Grazie di tutto e ora al lavoro insieme!”.

Non tutti i tifosi del club hanno però ben accolto le parole di Yildiz, pronunciate soltanto in lingua inglese: “Sta da due anni in Italia e non è capace nemmeno, dopo aver rinnovato, di dire le stesse frottole in lingua italiana”. E ancora: “Numero 10 della Juve? E tira fuori due parole in italiano…!!!!” Non si placano le polemiche: “Non capisco se è colpa dell’ufficio stampa della Juventus o del calciatore che ancora non sa dire due parole in italiano, che delusione sentire un messaggio del genere dopo un rinnovo e dopo anni in Italia”. E infine: “Ma questo in Next Gen con i compagni che lingua parlava? Il turco mischiato con l’inglese?”

Yilidz, i tifosi temono precedente di Pogba con la 10

Se da una parte si tende a valorizzare un giovane calciatore, non tutti i tifosi condividono la scelta di affidare ad Yildiz la numero ’10’ sulle spalle nella Juventus. C’è chi teme il precedente con Pogba: “Impietosi, non ha fatto nemmeno un anno di Juve e già si consacra un giocatore che ancora non ha dimostrato nulla.” E ancora: “Ma vi rendete conto che la ’10’ l’ha indossata gente del calibro di Platini, poi Del Piero che è stata la nostra storia??? Già con Pogba sbagliarono e infatti guardate che fine ha fatto”.

I tifosi bianconeri preoccupati per la numero ’10’ a Yildiz

Non si placano le polemiche: “Ho comprato la maglia di Yildiz con il numero 15 poco tempo fa spendendo ben 200 euro, ora che faccio? La butto?!” E ancora: “Questo numero sarà la fine del calciatore”. C’è poi chi non vede Yildiz un vero fenomeno da numero ’10’: “Ragazzi, questo è un ragazzino di soli 19 anni, l’anno scorso di questi tempi nessuno ancora lo conosceva e ancora non ha fatto nulla di concreto. E’ più un bambiniello che altro.” E infine: “Un rinnovo del genere, in pompa magna, con la numero 10 per un ragazzino sconosciuto mi fa preoccupare, non è più la Juve di un tempo. La valorizzazione dei giocatori è una cosa, pompare in questo modo però mi sembra troppo e tutto sbagliato.”