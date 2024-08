Juventus, punizione per Yildiz: in vendita la maglia col 15, ecco perché non ha la n.10

Non c'è solo il mancato rinnovo a spiegare la freddezza nei confronti del talento turco, i tifosi si scatenano sui social e scoppia una nuova polemica

Pugno duro è il nuovo slogan della Juventus e non solo con i giocatori venduti, messi sul mercato o fuori rosa. Anche chi è rimasto sta iniziando a capire che è cambiato qualcosa in casa bianconera e se ne sta accorgendo ad esempio Kenan Yildiz, uno dei talenti su cui punta Thiago Motta ma per il quale non c’è alcun occhio di riguardo.

La linea dura della Juventus

Che il vento fosse cambiato lo si era capito da tempo: prima l’aut aut a Soulè, con tanto di minaccia di spedirlo a giocare con la Next Gen, poi la rottura conclamata con Chiesa, quindi l’esclusione di tutti i fuori rosa messi sul mercato. Yildiz non è sul mercato ma una piccola punizione c’è anche per lui.

Per Yildiz niente maglia numero 10

La Juventus ha aggiunto su JuveStore anche la personalizzazione delle maglie con Kenan Yildiz. Al momento, però, al centravanti turco è associato il numero 15. Per il 10 sono richiesti rinnovo e un “cambio di registro”. Due le questioni sul tavolo. La prima è economica: c’è un rinnovo in ballo. La seconda è comportamentale: la 10 tecnicamente la meriterebbe, ma se vuoi diventare davvero un simbolo Juve, devi dimostrare di aver capito ruolo e responsabilità verso club e spogliatoio.

I tifosi si dividono sul web

Fioccano le reazioni: “Quante fantasie, mai avuto problematiche a livello comportamentale, il ragazzo è serio , giustamente attendono che dimostri con i numeri sul campo , il resto aria fritta” e poi: “Yldiz sarà il prossimo a partire e non tra molto tempo, non tutti hanno la testa di Del Piero, purtroppo” e anche: “Onestamente questa storia del 10 è assurda… mai successo prima che si è data a delle condizioni… se non si è sicuri non gli si dà… e forse anche lui non ha capito l’importanza… farlo per fini commerciali è segno di svendere forse l’ultimo valore simbolico rimasto”

C’è chi scrive: “Giusta filosofia! Bisogna prima dimostrare attaccamento e qualità per avere la 10 sulle spalle. E dovrebbe valere per tutti i giocatori che arrivano alla Juve come era una volta” e poi: “Ad oggi il numero 10 è un miraggio ne deve mangià di pasta asciutta” e anche: “Dopo Chiesa bruciamo anche l’ultimo esterno decente rimasto? Poi giochiamo con Weah?”, oppure: “O rinnova o fuori rosa pure lui?”

Il web è un fiume in piena: “Più che cambio di registro deve dimostrare di meritate la numero 10, per adesso è solo una promessa anche se per qualcuno basta fare goal a Salernitana e Frosinone per essere definito il nuovo Del Piero, mentre Chiesa è un bidone da scaricare” e ancora: “Sempre sembrato un ragazzo inquadrato. Sempre definito tale da Allegri e compagni fino a fine campionato passato. Adesso si legge di “registri” non compatibili (cit)…” e infine: “Abbiamo dato la 10 a Pogba che ci ha fatto fare una figura barbina mondiale. Cosa vuoi che sia la 10 a Yildiz che mi sembra un ragazzo con la testa a posto”