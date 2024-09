Juventus-Psv, moviola: l’arbitro fa 13, un record. La serata singolare del Var

La prova di Alejandro Hernandez allo Stadium nella I giornata di Champions analizzata ai raggi X, il fischietto delle Canarie non ha ammonito nessuno

Nato alle Canarie, a Lanzarote, classe ’82 Alejandro Hernandez, la scelta dell’Uefa per Juventus-Psv, non ha grande esperienza internazionale. Arbitro Fifa dal 2014, nel 2016 viene designato come arbitro della partita di ritorno della Supercoppa di Spagna 2016 tra Barcellona e Siviglia (3-0). Il 18 maggio 2022 è 2° AVAR nella finale di Europa League 2021-2022 Eintracht Francoforte-Rangers, coadiuvando il VAR olandese Pol Van Boekel e l’arbitro sloveno Slavko Vinčić. E’ stato convocato per Euro 2024 in Germania ma solo nel ruolo di VAR. Vediamo come se l’è cavata ieri all’Allianz Stadium.

I precedenti di Hernandez con Juventus e Psv

Non ci sono precedenti per il fischietto iberico con bianconeri e olandesi. L’Italia lo ricorda bene perché ha diretto l’anno scorso per la prima volta la nazionale maggiore nella gara con l’Ucraina vinta per 2-1. Un precedente che fa sorridere anche sommato a quello a livello giovanile, quando l’Italia U.19 per gli Europei di categoria superò 1-0 la Germania con gol dell’interista Dimarco. In quell’Italia c’era anche lo juventino Locatelli.

L’arbitro non ha ammonito nessuno

Coadiuvato dagli assistenti Naranjo e Sánchez Rojo con Munera al Var e del Cerro Grande all’Avar, l’arbitro non ha ammonito alcun giocatore, recupero 0’ pt e 3’ st.

Juventus-Psv, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Appena 13 falli fischiati (7 per la Juve, 6 per gli olandesi), un record. Nessun cartellino giallo estratto, nessun episodio dubbio, nessun intervento del Var: tanto calcio, azioni da gol ed emozioni, una serata davvero tranquilla per l’arbitro in Juventus-Psv.