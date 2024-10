Juventus, Adzic l'ultima scoperta di Thiago Motta: lacrime e promesse di un predestinato

Il tecnico bianconero ha lanciato l'ennesimo baby di qualità. Non solo necessità ma il desiderio di puntare sul talento a prescindere dall'età

Juventus-Lazio ha lasciato in eredità numerosi temi sui quali dibattere. Tra i tanti ce n’è uno in particolare che può interessare i tifosi bianconeri. Ci riferiamo all’ennesimo giovane lanciato da Thiago Motta in questo avvio di stagione. Dopo Mbangula, Savona, Anghelé e Rouhi è stata la volta di Vasilije Adzic fare il suo esordio con la Vecchia Signora. Il talentuoso montenegrino a fine partita è apparso assai emozionato per la realizzazione di un sogno al quale ha sempre creduto.

Motta e i giovani: Adzic è l’ultima scoperta

Thiago Motta e i giovani, un binomio che funziona alla perfezione. Non soltanto al Bologna, dove probabilmente era più semplice avvalersi delle nuove leve per gettarle in campo date le minori aspettative. Ma pure alla Juventus, dove grazie all’ausilio della Next Gen il tecnico italo-brasiliano ha trovato pane per i suoi denti. Di Vasilije Adzic, l’ex tecnico dei felsinei è sempre stato convinto, fin dalla preparazione estiva. L’esordio tardivo è motivato esclusivamente dall’infortunio del ragazzo, soltanto ora abile e arruolabile.

Il sogno realizzato del montenegrino

Qualcuno lo ritiene un predestinato. D’altro canto appena messo piede in campo col Buducnost Podgorica aveva fatto un gol da 40 metri. Pure ieri Adzic ha provato a bagnare l’esordio col gol, trovando però in Provedel un attento oppositore. Sveglio in campo, assai timido fuori ma avrà modo di sbloccarsi anche davanti alle telecamere: “Parlo in inglese, scusate ma sto imparando l’italiano. Era un sogno giocare per la Juve, non potevo neanche immaginarlo quando ero un bambino – ha confessato il montenegrino -. I miei genitori erano in lacrime, è stata una grande emozione per me“.

Chi è Adzic, talento paragonato a De Bruyne

Di questo ragazzo Cristiano Giuntoli ne rimase folgorato alla prima visione. In effetti, Adzic ha sempre saputo bruciare le tappe facendo la trafila di tutte le nazionali del Paese in anticipo sui tempi. Qualcuno lo ha paragonato a Kevin De Bruyne per caratteristiche tecniche: oggi sembra azzardato confrontarlo con l’asso del Manchester City. Il montenegrino ha comunque quel tipo di ruolo, da centrocampista tuttofare con spiccate doti offensive. Tant’è che per Motta ad oggi è un’alternativa a Koopmeiners. E ora che l’olandese è out, chissà che il 18enne di Niksic non possa approfittarne pure per esordire in Champions